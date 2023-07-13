Тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал пост своей дочери Матильды в социальных сетях. Девушка опубликовала свою фотографию в зеленом топе и белых брюках, которая стала быстро набирать лайки.

Легендарный тренер в качестве комментария оставил смайлик в виде сердца под постом.

Матильда Моуринью может и является дочерью знаменитого португальца, но она сама делает себе имя, основав MATILDE Jewellery, экологически чистый бренд ювелирных украшений, который был запущен в декабре 2020 года.

Бренд 27-летней девушки даже получил награду Professional Jeweller Awards в номинации «Новый бренд года».

Бренд Матильды выпускает и украшения не только для женщин, но и для мужчин, которые с гордостью носит ее любящий отец.

Помимо Матильды, у Жозе Моуринью есть сын Жозе Марио Моуринью-младший.

Жозе-младший ранее был вратарем в молодежной команде клуба «Фулхэм».