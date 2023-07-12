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Важное нововведение в EA Sports FC: в новом симуляторе женщины смогут играть в мужских командах 🔥🔥🔥

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В прошлых версиях FIFA это было невозможно.

В понедельник появился первый трейлер игры - в ролике показали Холанда, Винисиуса, Пеле, Зидана, Бекхэма и других спортсменов.

Полноценный трейлер покажут уже завтра - 13 июля, релиз EA Sports FC 24 – 29 сентября.

А пока стало известно важное нововведение в симуляторе - в режиме FUT можно будет выбрать в свою команду как мужчин, так и женщин - ранее в играх серии FIFA мужские женские команды не могли играть друг с другом.

4 комментария

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Сельмаш1930
Они всё-таки сделали, что у женщин рейтинг одинаков с мужчинами. Это идиотизм просто, чтобы какая-то девка играла точно также как Мбаппе, а её сила удара была мощнее.
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Игорь Климов
Полный бред.
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DZ0
Главное, что в новой версии будет Кузяев)))
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Spartakkmk
Кто в этот бред играет? Максимальный навык у лучшей бабы из футбола, должен быть не выше 50! И, то это наверное перегиб.
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