В прошлых версиях FIFA это было невозможно.

В понедельник появился первый трейлер игры - в ролике показали Холанда, Винисиуса, Пеле, Зидана, Бекхэма и других спортсменов.

Полноценный трейлер покажут уже завтра - 13 июля, релиз EA Sports FC 24 – 29 сентября.

А пока стало известно важное нововведение в симуляторе - в режиме FUT можно будет выбрать в свою команду как мужчин, так и женщин - ранее в играх серии FIFA мужские женские команды не могли играть друг с другом.