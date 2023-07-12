21 комментарий

Испанский журналист сообщил важную причину, почему Гюлер выбрал «Реал» вместо «Барселоны» - это очень похоже на взятку
Не совсем чистая игра.
На прошлой неделе мадридский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника, хотя за день до этого источники, связанные с «Барсой» были уверены в переходе турка в каталонский клуб.
Контракт с футболистом был подписан на 6 сезонов – до 2029 года. «Реал» заплатит «Фенербахче» 20 миллионов евро за игрока, а еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллиона евро, а турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.
А во вторник Тони Хуанмарти сообщил важную подробность переговоров «Реала» и игрока. По утверждению журналиста, помимо подписного бонуса мадридцы заплатили отцу футболиста гигантские комиссионные - 23 миллиона евро!
Бывший клуб Гюлера был в бешенстве от «грязной» игры отца Гюлера, но препятствовать трансферу не смог.
Гюлер не дурак,перешёл в сильнейший клуб мира,где уже в следующем может взять ЛЛ и ЛЧ
А что ему даст бчГ?
Максимум это будет зп,которую уже в следующем сезоне попросят снизить)