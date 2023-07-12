21 комментарий

Не совсем чистая игра.

На прошлой неделе мадридский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника, хотя за день до этого источники, связанные с «Барсой» были уверены в переходе турка в каталонский клуб.

Контракт с футболистом был подписан на 6 сезонов – до 2029 года. «Реал» заплатит «Фенербахче» 20 миллионов евро за игрока, а еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллиона евро, а турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

А во вторник Тони Хуанмарти сообщил важную подробность переговоров «Реала» и игрока. По утверждению журналиста, помимо подписного бонуса мадридцы заплатили отцу футболиста гигантские комиссионные - 23 миллиона евро!

Бывший клуб Гюлера был в бешенстве от «грязной» игры отца Гюлера, но препятствовать трансферу не смог.