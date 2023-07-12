Гаспачо
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Испанский журналист сообщил важную причину, почему Гюлер выбрал «Реал» вместо «Барселоны» - это очень похоже на взятку

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Футбол Футбол

Не совсем чистая игра.

На прошлой неделе мадридский клуб объявил о трансфере 18-летнего полузащитника, хотя за день до этого источники, связанные с «Барсой» были уверены в переходе турка в каталонский клуб.

Контракт с футболистом был подписан на 6 сезонов – до 2029 года. «Реал» заплатит «Фенербахче» 20 миллионов евро за игрока, а еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения. Отступные Гюлера составляют 17,5 миллиона евро, а турецкий клуб получит 20% от суммы следующего трансфера полузащитника.

А во вторник Тони Хуанмарти сообщил важную подробность переговоров «Реала» и игрока. По утверждению журналиста, помимо подписного бонуса мадридцы заплатили отцу футболиста гигантские комиссионные - 23 миллиона евро!

Бывший клуб Гюлера был в бешенстве от «грязной» игры отца Гюлера, но препятствовать трансферу не смог.

21 комментарий

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Johny111
А этому журналисту лично его отец об этом рассказал?
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Rule1
Ничего удивительного,закидали бабками и порешали. Каждый у кого есть кэш,так и поступил бы. И тем более когда дело касается нашей любимой Турции
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Ruslan Magomaev
А Неймар как то иначе переходил ? 😁
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Yarski
Ответ Ruslan Magomaev
А Неймар как то иначе переходил ? 😁
это другое! 😁
+7
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Спартак пичинен
вот это новость - в мире денег ключевую роль сыграли деньги. В чем собственно претензии то?
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Растиньяк
лол) дайте угадаю, источник мунда депортива(туалетная бумага)? неплохо фло подорвал пердаки в очередной раз
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SAKE01
А журналист забыл писать что агентом Арды является его отец и он получает свою агентскую долью или фанаты Барселоны обиделись что случае Гюлера проституток не было?
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Raindrop Drop Top
Надеюсь этот взяточник и уголовник пойдет по стопам легенды Азара и в итоге будет гнить в недрах Сегунды 🤣
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Ramal Ali
Ответ Johny111
А этому журналисту лично его отец об этом рассказал?
Может и цифры неверные но сейчас в моде отцы матери сестры братья или окружения )
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el52el5353
ну началось,видно ,что парень талантливый,может вырасти в топ игрока.все от него самого зависит,талант есть.сравниваю его и вини в его годы,парень сильнее.и сразу пошло давление,сам не ам и другим не дам.поздно,трамвай уехал
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войд
Как же 🔥у Гаспачи
Гюлер не дурак,перешёл в сильнейший клуб мира,где уже в следующем может взять ЛЛ и ЛЧ
А что ему даст бчГ?
Максимум это будет зп,которую уже в следующем сезоне попросят снизить)
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Мирворис Мирмахмудов
Так-то ладно с этим. А что там с отступными? 17млн?
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Артём Поддубный
была бы это официальная инфа, я бы ещё поверил, а так, кто-то лапшу вешает. я не поверю что Перес отбашлял папаньке Гюлера больше чем заплатил за парня Фенербахче. возможно там и был подписной бонус, ну не 23 ляма.
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Артём Поддубный
и вообще, зачем барсе был Гюлер, Лапорта сказал что у них и так самая лучшая команда и по составу она более топовая чем у Реала.
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Moscwow
Когда годовая подписка на Спотифай в качестве бонуса не прокатила и нужно срочно что-то выдумать в отмазку
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ZaSvabody
Ответ Спартак пичинен
вот это новость - в мире денег ключевую роль сыграли деньги. В чем собственно претензии то?
А кто-то писал про претензии? Просто для истории отметили, как была проведена сделка. В фильме "Дело Фигу" на Нетфликс можно много чего еще интересного узнать про Переса и его методы. Шантаж, обман, запугивание. Всё по классике.
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Ramal Ali
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Так-то ладно с этим. А что там с отступными? 17млн?
Это цена наверное у Фенер была
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