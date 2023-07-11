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«Никто из них теперь не выиграет «Золотой» мяч» из-за ее проклятья»: болельщики критикуют Мбаппе и Холанда за связи с Ким Кардашьян

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ким Кардашьян
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Звезда американского шоубиза была замечена с футболистами с разницей в несколько дней.

Ким была запечатлена на вечеринке с Мбаппе на мероприятии миллиардера Майкла Рубина 4 июля. Они наслаждались вечеринкой в компании таких знаменитостей, как легенда НФЛ Том Брэди и актер Леонардо ДиКаприо.

А через несколько дней Кардашьян посетила мероприятие Dolce & Gabbana, где сфотографировалась с Холандом - они оба являются послами модной компании.

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Теперь болельщики опасаются, что «проклятие Кардашьян» может повлиять как на Мбаппе , так и Холанда - все из-за ее репутации, согласно которой она навлекает несчастья на команды и игроков, с которыми сталкивается. Вот несколько недавних примеров.

Кардашьян вместе со своим сыном Сент-Уэстом присутствовала на матче Лиги Европы на «Эмирейтс» в прошлом марте. Результат - «Арсенал» вылетел из турнира, уступив в том противостоянии «Спортингу».

Буквально несколько дней спустя Ким с сыном посетили матч «ПСЖ» с «Ренном» на «Парк де Пренс». В итоге парижане потерпели поражение со счетом 0:2.

Похоже, Килиану и Эрлингу действительно держаться от этой красотки подальше.

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