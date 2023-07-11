Месси стал новым игроком «Интер Майами». После небольшого отпуска Лионель наконец прибыл во Флориду.

А на арене местного «Интера» идут работы. Воздвигаются дополнительные трибуны, идет настройка звука к презентации Лионеля.

Презентация, кстати, назначена на воскресенье, 16 июля. К мероприятию клуб подошел с размахом. По данным американских журналистов, «Интер Майами» попытается пригласить на презентацию аргентинца Шакиру, Малуму и Бэд Банни – суперзвезд латиноамериканской эстрады.

А тем временем у стадиона «Интер Майами» уже собираются персональные фанаты Месси.

Таких ярких ребят в Майами сейчас много.

Очень много.

Организаторы отмечают, что обладатели сезонных абонементов смогут посетить презентацию аргентинца бесплатно. Остальным придется заплатить.

В клубном магазине «Интер Майами» тоже идет подготовка. Продавцы начали вывешивать в зале футболки с именем Месси. Интересно, как быстро их раскупят поклонники нападающего?

Город тоже преобразился к приезду Лионеля. В Майами появился гигантский мурал с изображением аргентинца. Сам Бекхэм участвовал в создании шедевра.

А нам остается ждать воскресенья.