Наверняка уже видели во всех соцсетях.

Впервые видео появилось несколько дней назад - фейковость была настолько очевидна, что заслуживающие уважения паблики (в том числе и мы) дружно его проигнорировали.

Но, видимо, сработал принцип «чем хуже, тем лучше». Радость Роналду, только что выкинувшего собственного сына с высоты, выглядит настолько кринжово, что даже немного забавно 😅