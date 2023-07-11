В сети завирусилось фейковое видео с Роналду и его сыном: на нем Криш выбрасывает наследника из высотного бассейна😱😱😱
Наверняка уже видели во всех соцсетях.
Впервые видео появилось несколько дней назад - фейковость была настолько очевидна, что заслуживающие уважения паблики (в том числе и мы) дружно его проигнорировали.
Но, видимо, сработал принцип «чем хуже, тем лучше». Радость Роналду, только что выкинувшего собственного сына с высоты, выглядит настолько кринжово, что даже немного забавно 😅
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