Звезда «Человека-паука» Том Холланд не может дождаться выступлений Джуда Беллингема за «Реал», несмотря на любовь актера к «Барселоне».

В подкасте Джея Шетти Холланд признался, что является поклонником полузащитника, который со следующего сезона будет играть на «Сантьяго Бернабеу». Британский актер заявил, что считает это хорошим шагом для 20-летнего футболиста.

«Я всегда болел за «Барсу», но мне нравится Джуд Беллингем. Я думаю, он потрясающий. Мне очень интересно увидеть, что он может сделать в «Мадриде».

Я люблю следить за игроками, что они могут в отдельности от команды. Это то, что мне нравится в теннисе или гольфе, когда речь идет об игроке, а не о команде. Но я очень хочу увидеть Беллингема там, и я уверен, что мы будем свидетелями того, как он поднимает трофеи. Это отличный ход для него, ведь ему всего 20».

Этим летом Беллингем был одним из самых востребованных молодых игроков в Европе после невероятно успешного сезона в «Боруссии Д». Он забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 играх за дортмундскую команду, и был назван игроком года Бундеслиги.

Став игроком «Реала», Джуд получил культовый номер 5, принадлежащий его кумиру Зинедину Зидану. Теперь все поклонники, включая Тома Холланда, в нетерпении ждут того, как полузащитник проявит себя в команде Карло Анчелотти.