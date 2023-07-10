Гаспачо
Блог

«Я думаю, он потрясающий». Том Холланд признался, что ему очень нравится один игрок «Реала», несмотря на любовь актера к «Барсе»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Звезда «Человека-паука» Том Холланд не может дождаться выступлений Джуда Беллингема за «Реал», несмотря на любовь актера к «Барселоне».

В подкасте Джея Шетти Холланд признался, что является поклонником полузащитника, который со следующего сезона будет играть на «Сантьяго Бернабеу». Британский актер заявил, что считает это хорошим шагом для 20-летнего футболиста.

«Я всегда болел за «Барсу», но мне нравится Джуд Беллингем. Я думаю, он потрясающий. Мне очень интересно увидеть, что он может сделать в «Мадриде».

Я люблю следить за игроками, что они могут в отдельности от команды. Это то, что мне нравится в теннисе или гольфе, когда речь идет об игроке, а не о команде. Но я очень хочу увидеть Беллингема там, и я уверен, что мы будем свидетелями того, как он поднимает трофеи. Это отличный ход для него, ведь ему всего 20».

Этим летом Беллингем был одним из самых востребованных молодых игроков в Европе после невероятно успешного сезона в «Боруссии Д». Он забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 играх за дортмундскую команду, и был назван игроком года Бундеслиги.

Став игроком «Реала», Джуд получил культовый номер 5, принадлежащий его кумиру Зинедину Зидану. Теперь все поклонники, включая Тома Холланда, в нетерпении ждут того, как полузащитник проявит себя в команде Карло Анчелотти.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Вот бы увидеть ещё один кроссовер Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Простите, что не в тему
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
войд
Том наверно жалеет что болеет за бчГ🌈)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SR4_Ali
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вот бы увидеть ещё один кроссовер Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Простите, что не в тему
Зато в точку попали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timber dolphin
Ответ Alexlagodny
Во ржаки будет, если что-то вроде Азара окажется. Я имею ввиду адаптацию в новом клубе )))
такто ржака из арсенала уже в баире
пречом тут реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий