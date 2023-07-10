«Я думаю, он потрясающий». Том Холланд признался, что ему очень нравится один игрок «Реала», несмотря на любовь актера к «Барсе»
Звезда «Человека-паука» Том Холланд не может дождаться выступлений Джуда Беллингема за «Реал», несмотря на любовь актера к «Барселоне».
В подкасте Джея Шетти Холланд признался, что является поклонником полузащитника, который со следующего сезона будет играть на «Сантьяго Бернабеу». Британский актер заявил, что считает это хорошим шагом для 20-летнего футболиста.
«Я всегда болел за «Барсу», но мне нравится Джуд Беллингем. Я думаю, он потрясающий. Мне очень интересно увидеть, что он может сделать в «Мадриде».
Я люблю следить за игроками, что они могут в отдельности от команды. Это то, что мне нравится в теннисе или гольфе, когда речь идет об игроке, а не о команде. Но я очень хочу увидеть Беллингема там, и я уверен, что мы будем свидетелями того, как он поднимает трофеи. Это отличный ход для него, ведь ему всего 20».
Этим летом Беллингем был одним из самых востребованных молодых игроков в Европе после невероятно успешного сезона в «Боруссии Д». Он забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 играх за дортмундскую команду, и был назван игроком года Бундеслиги.
Став игроком «Реала», Джуд получил культовый номер 5, принадлежащий его кумиру Зинедину Зидану. Теперь все поклонники, включая Тома Холланда, в нетерпении ждут того, как полузащитник проявит себя в команде Карло Анчелотти.
Простите, что не в тему
пречом тут реал