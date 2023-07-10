Криштиану Роналду смело можно назвать самым влиятельным футболистом всех времен, поскольку его культовое празднование Siuu теперь повторяют даже на свадьбах.

Товарищи-футболисты, коллеги-спортсмены, ютубер IShowSpeed, а теперь и друзья жениха — все хотят подражать легендарному форварду.

В сети завирусилось видео со свадьбы, когда танцующие жених с друзьями исполнили знаменитое Siuu Криштиану.

Болельщики в социальных сетях оценили видео и роль португальца в массовой культуре:

@Felix79978029: «Роналду – величайший инфлюэнсер на планете».

@ayamavii1: «Это то, как будет выглядеть моя свадьба».

@baba_yaga994: «Это безумие».

@kichu369 : «Ни в одном виде спорта не было более влиятельного спортсмена и более популярного празднования, чем Роналду и его Siuu».