🎥«Величайший инфлюэнсер». Реакция фанатов на культовое Siuuu Криштиану Роналду во время свадьбы
Криштиану Роналду смело можно назвать самым влиятельным футболистом всех времен, поскольку его культовое празднование Siuu теперь повторяют даже на свадьбах.
Товарищи-футболисты, коллеги-спортсмены, ютубер IShowSpeed, а теперь и друзья жениха — все хотят подражать легендарному форварду.
В сети завирусилось видео со свадьбы, когда танцующие жених с друзьями исполнили знаменитое Siuu Криштиану.
Болельщики в социальных сетях оценили видео и роль португальца в массовой культуре:
@Felix79978029: «Роналду – величайший инфлюэнсер на планете».
@ayamavii1: «Это то, как будет выглядеть моя свадьба».
@baba_yaga994: «Это безумие».
@kichu369 : «Ни в одном виде спорта не было более влиятельного спортсмена и более популярного празднования, чем Роналду и его Siuu».
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