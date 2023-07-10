Играет за «Венецию».

Хорватка Ана Мария Маркович долго время считалась самой сексуальной футболисткой мира, но совсем недавно она взбунтовалась и попросила больше себя так не называть.

«Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая. Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли самой сексуальной. Мне это не нравилось. В том числе из-за моей семьи».

А вот Агата Изабелла Чентассо совсем не против, когда подписчики в соцсетях хвалят ее за сексуальность. «Я счастлива, потому что это привлекает внимание к моему виду спорта. Хочу помочь повысить узнаваемость женского футбола», — сказала футболистка.

Итальянка до 20 лет занималась баскетболом, но выбрала футбол из-за увлечений семьи.

Помимо футбола у Агаты есть обычная работа — она трудится соцработником в центре для подростков с умственными отклонениями. Также она занимается теннисом и тайским боксом, а за фигурой ей помогает следить диетолог.