Гаспачо
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Неловкая ситуация из женского футбола: судья зафиксировал игру рукой у футболистки, у которой нет одной руки😳😳😳

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Его это не смутило.

Карсон Пикетт родилась без левого предплечья, но это не помешало ей с детства увлечься футболом и трижды выиграть чемпионат штата. Сейчас Карсон играет за «Орландо Прайд», несколько лет назад фото Пикетт с маленьким мальчиком с аналогичным недугом стало вирусным.

Карсон Пикетт из Orlando Pride встречается с фанатом эпизодом Тиддом после игры 1 июня против North Carolina Courage. И Пикетт, и Тидд родились без левого предплечья. (Фото: Инстаграм)

А теперь Карсон попала в комичную ситуацию в очередном матче за «Орландо» - судья зафиксировал у футболистки игру рукой в момент дриблинга - аргументированные апелляции Пикетт его совершенно не впечатлили.

1 комментарий

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zukarello
"проверим, проверим"
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