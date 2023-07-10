Его это не смутило.

Карсон Пикетт родилась без левого предплечья, но это не помешало ей с детства увлечься футболом и трижды выиграть чемпионат штата. Сейчас Карсон играет за «Орландо Прайд», несколько лет назад фото Пикетт с маленьким мальчиком с аналогичным недугом стало вирусным.

А теперь Карсон попала в комичную ситуацию в очередном матче за «Орландо» - судья зафиксировал у футболистки игру рукой в момент дриблинга - аргументированные апелляции Пикетт его совершенно не впечатлили.