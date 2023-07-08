7 комментариев

Согласно последним сообщениям AS, «Пари Сен-Жермен» установил крайний срок для Килиана Мбаппе, чтобы француз определился с будушим.

У Мбаппе два варианта: продлить контракт с «Парижем» или уйти из клуба. Решение нужно принять до 19-го июля.

Если Килиан не продлит контракт, то вероятнее всего уедет в «Мадрид». «Реал» готов выложить 200+ млн евро, и появляются инсайды, что мадридцы полностью готовы закрыть сделку как можно быстрее, но ждут зеленый свет от Мбаппе.