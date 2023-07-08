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«ПСЖ» установил дедлайн для Мбаппе. До этого числа он должен определиться с будущим

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Согласно последним сообщениям AS, «Пари Сен-Жермен» установил крайний срок для Килиана Мбаппе, чтобы француз определился с будушим.

У Мбаппе два варианта: продлить контракт с «Парижем» или уйти из клуба. Решение нужно принять до 19-го июля.

Если Килиан не продлит контракт, то вероятнее всего уедет в «Мадрид». «Реал» готов выложить 200+ млн евро, и появляются инсайды, что мадридцы полностью готовы закрыть сделку как можно быстрее, но ждут зеленый свет от Мбаппе.

PSG make Kylian Mbappe decision amid Real Madrid links

7 комментариев

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Артём Поддубный
Ответ xDe xDe
Пишут, что на анонсе матча ПСЖ с Аль-Насром Мбаппе нет. Таки звоночек.
да скорее все уже решено.
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xDe xDe
Пишут, что на анонсе матча ПСЖ с Аль-Насром Мбаппе нет. Таки звоночек.
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Сергей Перевалов
Есть третий вариант, он же самый вероятный: Мбаппе не продлевает контракт, но не уходит из ПСЖ, а отрабатывает имеющийся до лета 2024 г.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Сергей Перевалов
Есть третий вариант, он же самый вероятный: Мбаппе не продлевает контракт, но не уходит из ПСЖ, а отрабатывает имеющийся до лета 2024 г.
такого нет варианта. ПСЖ его продаст в это межсезонье и других нет вариантов.
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Сергей Перевалов
Ответ Геннадий Чеботарев
такого нет варианта. ПСЖ его продаст в это межсезонье и других нет вариантов.
Упомянутый вариант отстаивает сам Мбаппе - а это поважнее наших фантазий. На стороне игрока - положения контракт и - как ни странно - права человека, гражданина и спортсмена. Псж не собственник футболиста, без его согласия не может продать
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LosBlancos
Ответ Геннадий Чеботарев
такого нет варианта. ПСЖ его продаст в это межсезонье и других нет вариантов.
почему нет ? не понимаю вас и новость . если не выберет эти 2 варианта Мбаппе ,что сможет сделать псж ?
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nazario08
Ответ Сергей Перевалов
Есть третий вариант, он же самый вероятный: Мбаппе не продлевает контракт, но не уходит из ПСЖ, а отрабатывает имеющийся до лета 2024 г.
На стороне клуба право не выпускать мбаппе в матчи до лета 2024))), пусть греем скамейку, чтоб отомстить за утраты клуба
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