7 комментариев

«ПСЖ» установил дедлайн для Мбаппе. До этого числа он должен определиться с будущим
Согласно последним сообщениям AS, «Пари Сен-Жермен» установил крайний срок для Килиана Мбаппе, чтобы француз определился с будушим.
У Мбаппе два варианта: продлить контракт с «Парижем» или уйти из клуба. Решение нужно принять до 19-го июля.
Если Килиан не продлит контракт, то вероятнее всего уедет в «Мадрид». «Реал» готов выложить 200+ млн евро, и появляются инсайды, что мадридцы полностью готовы закрыть сделку как можно быстрее, но ждут зеленый свет от Мбаппе.
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