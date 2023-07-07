Мбаппе приехал в Камерун – на родину отца. Местные поклонник «Мадрида» встретили Килиана огромным баннером с призывом перебраться в «королевский клуб»:

«Семья «Реала» из Яунде от имени главы приветствует месье Килиана Мбаппе в Яунде. Мы ждем тебя в Мадриде».

Вы прекрасно знаете о запутанных отношениях «ПСЖ», «Реала» и Мбаппе. Пока игрок находится в Африке, страсти вокруг его будущего разгораются все сильнее.

На презентации Луиса Энрике в качестве нового тренера парижан Аль-Хелайфи намекнул на то, что «ПСЖ» не отпустит нападающего бесплатно. Значит, Килиан либо уже этим летом сменит клуб, либо продлит контракт с парижанами.

Прислушается ли Килиан к соотечественникам отца?