У отношений «ПСЖ» и Мбаппе статус «сложный». Килиан не будет активировать пункт о продлении контракта с клубом до 2025 года. При этом, если верить сообщениям в прессе, игрок не горит желанием уходить сейчас и терять деньги.

А парижане не хотят через год отпускать форварда бесплатно, но и расставаться с главной звездой команды уже этим летом – перспектива не самая заманчивая.

Все эти обстоятельства дают фанатам и экспертам почву для фантазий о будущем Мбаппе. В беседе с изданием L'Equipe футбольный агент Бруно Сатин поразмыслил над трансферной стоимостью Килиана:

«Нормальный клуб, то есть не клуб-государство, на мой взгляд, сегодня не заплатит за игрока 170 млн фунтов стерлингов. Мне кажется, на сегодняшний день только «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Реал» могут расстаться с такой суммой.

Для меня адекватная трансферная стоимость игрока – от 85 до 130 млн фунтов стерлингов, из-за бонусов цена может вырасти до 170 млн фунтов или около того. Стоимость вряд ли увеличится, если претендентов на игрока будет мало».

Издание ESPN называет «Реал» единственным реальным претендентом на Мбаппе. По данным источника, за капитана сборной Франции потенциальному покупателю придется выложить больше 200 млн евро.

Со спортивной точки зрения представить трансфер Килиана в «Сити» или «Ньюкасл» тяжело. «Сороки» вряд ли заинтересуют самого игрока, а у Гвардиолы уже есть нападающий топ-уровня.

Как считаете, если Мбаппе покинет «ПСЖ» уже этим летом, сколько придется заплатить его новому клубу?