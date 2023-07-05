Первые изображения Лионеля Месси в форме «Интер Майами» появились в магазине adidas в Нью-Йорке вместе со слоганом «Невозможное грядет».

Семикратный обладатель Золотого мяча переезжает в США в качестве свободного агента после истечения срока своего контракта с «Пари Сен-Жермен». Магазин adidas в районе Сохо в Нью-Йорке уже использует изображение Лео в новой форме в рекламных целях.

Ожидается, что Месси дебютирует за клуб МЛС, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, против «Крус Асуль» в Кубке лиги 21 июля.