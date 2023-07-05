7 комментариев

Руководство Ла Лиги планирует вывести турнир на новый уровень благодаря сотрудничеству с EA Sports. Игра станет реальностью?

Уже даже есть эскизы того, как будет выглядеть для телевизионной аудитории чемпионат Испании в следующем сезоне.

Живая статистика и игровые шаблоны дадут более детальную информацию о матче.

Максимальные скорости, усредненные игровые позиции, зоны передач и средние показатели обороны - все это лишь часть того, что вы скоро увидите во время трансляции.

Будет даже детальная информация по игрокам!

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил: «Сегодня мы начинаем новую эру, которая представляет собой революционные изменения как для испанского футбола, так и для мирового.

Мы делаем это в окружении клубов и стратегических партнеров, таких как EA Sports, без которых ничего из этого не было бы возможно. Вместе мы хотим создать лучший футбол для общества и лучшее общество для нашего футбола.

Поддержка стратегических партнеров будет оставаться фундаментальной. Ла Лига предлагает уникальный продукт, который сделает ее ключевым игроком в отрасли.

Это многоцелевой проект, который понравится людям всех возрастов».

Как вам?