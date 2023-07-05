7 комментариев

😱😱😱 Ла Лига уходит в отрыв! В чемпионате Испании появится внутриигровая графика. Новая эра футбола?
Руководство Ла Лиги планирует вывести турнир на новый уровень благодаря сотрудничеству с EA Sports. Игра станет реальностью?
Уже даже есть эскизы того, как будет выглядеть для телевизионной аудитории чемпионат Испании в следующем сезоне.
Живая статистика и игровые шаблоны дадут более детальную информацию о матче.
Максимальные скорости, усредненные игровые позиции, зоны передач и средние показатели обороны - все это лишь часть того, что вы скоро увидите во время трансляции.
Будет даже детальная информация по игрокам!
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил: «Сегодня мы начинаем новую эру, которая представляет собой революционные изменения как для испанского футбола, так и для мирового.
Мы делаем это в окружении клубов и стратегических партнеров, таких как EA Sports, без которых ничего из этого не было бы возможно. Вместе мы хотим создать лучший футбол для общества и лучшее общество для нашего футбола.
Поддержка стратегических партнеров будет оставаться фундаментальной. Ла Лига предлагает уникальный продукт, который сделает ее ключевым игроком в отрасли.
Это многоцелевой проект, который понравится людям всех возрастов».
Как вам?
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