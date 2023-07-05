Перес решил чуть переплатить.

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер решил перейти в «Реал». 18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.

Ожидается, что «Реал» заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро. У «Фенербахче» также будет возможность получить 20% от суммы перепродажи Гюлера.

Гюлера ранее неоднократно сравнивали с Лионелем Месси - за скоростной дрибблинг и схожу пластику движений.

Сходство действительно есть - «Реал» получил своего Месси?