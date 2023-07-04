Криштиану Роналду остается в отличной форме даже во время летних каникул, секрет португальца – смешивать занятия спортом с танцами.

Пятикратному обладателю Золотого мяча сейчас 38 лет, но он продолжает свою спортивную форму и не собирается уходить на пенсию. Роналду работает усердно: качает железо и тренируется во время семейного отдыха в Италии вместе с Джорджиной Родригес.

Криштиану поделился с подписчиками в социальных сетях видео, на котором он разбавляет физические упражнения танцами.