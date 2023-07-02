Маленькая португальская победа.

Миллиардер Хорхе Мас, совладелец «Интер Майами», который также занимает должность председателя и является крупнейшим акционером строительной и инженерной компании MasTec, признался, сколько будет зарабатывать Лионель Месси.

По его словам, 36-летний игрок будет зарабатывать «от 50 до 60 млн долларов в год». Эта сумма значительно уступает той, что получает по контракту с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. По данным Marca, португалец в Саудовской Аравии зарабатывает около 200 млн евро в год.

В преимуществе Роналду над Месси есть очень важный нюанс: аргентинец доберет немалую сумму личными контрактами с разными брендами. Также экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» получит неназванный процент доходов от Apple Live Pass, то есть, подписки за просмотр матчей МЛС. Лига ждет большой рост новых болельщиков.

«Я потратил на это три года, полтора из них были очень интенсивными, − описал Мас погоню за Месси. − Было много разговоров с его отцом. Дэвид говорил с Лео, но только о футбольных вопросах, потому что он был игроком. Все закончилось в конце мая. Я не хотел, чтобы он чувствовал давление. Мы разговаривали в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе... Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдал за Аргентиной. Контракт с Apple был очень важен для завершения сделки».

В этом году МЛС подписала десятилетнее соглашение c Apple на трансляции матчей лиги.