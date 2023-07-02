😈😈😈 «У Роналду никогда не будет ничего подобного». Месси посвятили очередную огромную фреску, а его фанаты напомнили Криштиану, кто есть GOAT
Эпичная фреска, посвященная Лионелю Месси, была открыта в городе Санта-Фе (Аргентина).
Не сложно догадаться, что посвящена она недавней победе Аргентины на чемпионате мира, где Лео сыграл ключевую роль.
На фреске Месси держит трофей Кубка мира, а мальчик в футболке с номером десять смотрит на него.
Любители футбола не смогли пройти мимо сравнения Лео с Криштиану Роналду.
💭 «Роналду может об этом только мечтать».
💭 «Все восхищаются».
💭 «У Роналду никогда не будет таких «голосов улиц», как у Лионеля Месси».
💭 «Месси - величайший спортсмен всех времен».
💭 «Месси - GOAT, и здесь больше нечего обсуждать».
💭 «У Роналду статуя меньше».
💭 «У Роналду никогда не будет ничего подобного».
💭 «Меня вдохновляет он. Несмотря на препятствия, он никогда не сдавался, что в конечном итоге окупилось. Месси стал вечностью».
💭 «Даже если вы фанат Роналду, нужно признать величие Лео».
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