Эпичная фреска, посвященная Лионелю Месси, была открыта в городе Санта-Фе (Аргентина).

Не сложно догадаться, что посвящена она недавней победе Аргентины на чемпионате мира, где Лео сыграл ключевую роль.

На фреске Месси держит трофей Кубка мира, а мальчик в футболке с номером десять смотрит на него.

Любители футбола не смогли пройти мимо сравнения Лео с Криштиану Роналду.

💭 «Роналду может об этом только мечтать».

💭 «Все восхищаются».

💭 «У Роналду никогда не будет таких «голосов улиц», как у Лионеля Месси».

💭 «Месси - величайший спортсмен всех времен».

💭 «Месси - GOAT, и здесь больше нечего обсуждать».

💭 «У Роналду статуя меньше».

💭 «У Роналду никогда не будет ничего подобного».

💭 «Меня вдохновляет он. Несмотря на препятствия, он никогда не сдавался, что в конечном итоге окупилось. Месси стал вечностью».

💭 «Даже если вы фанат Роналду, нужно признать величие Лео».