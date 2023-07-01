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Оказывается, у Месси уже есть 4 объекта недвижимости в Майами. Покупал их для сдачи в аренду – в одной квартире есть даже лифт для машин 🤑🤑🤑

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Лео Месси уже в поиске нового дома в Майами. По сообщениям СМИ, семикратный обладатель «Золотого мяча» присматривается к квартире на берегу моря – конечно, из-за семьи.

У Месси уже есть обширный портфель недвижимости в Майами общей стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов.

Сюда входят квартира площадью 440 квадратных метров в башне Porsche Design Tower, весь девятый этаж башни Regalia Tower на Коллинз-авеню и две роскошные квартиры в соседней башне Trump Royale. Все четыре приобретения Месси находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга.

Lionel Messi owns FOUR apartments on Miami Beach

Porsche Design Tower, £7 млн

В 2019 году Месси заплатил $9 млн (£7 млн) за квартиру в Санни-Айлс-Бич в башне Porsche Design Tower, строительство которой было завершено в 2017 году. Из окон – вид на океан.

Самой впечатляющей особенностью является Dezervator – единственный в своем роде лифт, который доставит вас и ваш автомобиль прямо домой.

The Porsche Design Tower boasts a lift that takes cars to the floors of the residents' home

В здании есть этаж, отведенный под частный кинотеатр, симулятор гольфа и гоночный симулятор. Кроме того, есть круглосуточная охрана, бассейн с подогревом, тренажерный зал и спа-салон.

Предполагается, что здесь живут около 20 миллиардеров

The most expensive in Messi's Miami property portfolio is in the Porsche Design Tower
The Porsche Design Tower boasts a lift that takes cars to the floors of the residents' home

Башня Регалия, £6 млн

Через два года после того, как Месси раскошелился на квартиру в башне Porsche Design Tower, он еще больше увеличил свое состояние, заплатив 6 миллионов фунтов стерлингов за более просторную собственность всего в нескольких шагах от первой.

В башне «Регалия» всего 39 квартир. Сообщается, что Месси купил весь девятый этаж – а это более 550 квадратов.

Sitting on the beach, the Porsche Design Tower boasts ocean views

В квартире четыре спальни и несколько ванных комнат. Итальянский мрамор, изысканные породы дерева и винный холодильник, в котором может храниться тысяча бутылок.

В распоряжении жильцов шесть бассейнов, спа-салон, фитнес-центр, студия йоги, детская игровая комната, кухня, шеф-повара и бар с шампанским.

Inside, the Porsche Design Tower's penthouses are the height of luxury
The view of the Atlantic Ocean is unparalleled

Стоимость аренды составляет 31 000 фунтов стерлингов в месяц.

Trump Royale, £800 000 за каждую квартиру

Также в «Столице прохлады», всего в нескольких шагах от башни «Регалия», находится Trump Royale.

О двух покупках Месси, которые он совершил в этом здании на 40-м и 43-м этажах, известно немного.

Но в нем есть все удобства пятизвездочного отеля. Однако в них меньше приватности – это означает, что они всегда покупались скорее как инвестиция.

Messi's Regalia residence is his biggest – with 5,500-square-feet of space
The sky high tower boasts incredible views of Miami's coastline

3 комментария

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jeejoo
Ответ Bob Ganiev
так, Месси зарабатывал в евро, покупал квартиры в долларах. Осталось понять почему ценники в фунтах.
потому что оригинальная статья из английского журнала и ценники были переведены на фунты для того, чтобы было удобнее английскому читателю. А переводчикам было лень переводить в другую валюту)
+7
0
+7
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Bob Ganiev
так, Месси зарабатывал в евро, покупал квартиры в долларах. Осталось понять почему ценники в фунтах.
+3
0
+3
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K. Eropegov
Лифт для автомобиля в квартире... Кто-то собирается спать с машиной в одной кроватке?
0
0
0
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