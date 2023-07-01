Лео Месси уже в поиске нового дома в Майами. По сообщениям СМИ, семикратный обладатель «Золотого мяча» присматривается к квартире на берегу моря – конечно, из-за семьи.

У Месси уже есть обширный портфель недвижимости в Майами общей стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов.

Сюда входят квартира площадью 440 квадратных метров в башне Porsche Design Tower, весь девятый этаж башни Regalia Tower на Коллинз-авеню и две роскошные квартиры в соседней башне Trump Royale. Все четыре приобретения Месси находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга.

Porsche Design Tower, £7 млн

В 2019 году Месси заплатил $9 млн (£7 млн) за квартиру в Санни-Айлс-Бич в башне Porsche Design Tower, строительство которой было завершено в 2017 году. Из окон – вид на океан.

Самой впечатляющей особенностью является Dezervator – единственный в своем роде лифт, который доставит вас и ваш автомобиль прямо домой.

В здании есть этаж, отведенный под частный кинотеатр, симулятор гольфа и гоночный симулятор. Кроме того, есть круглосуточная охрана, бассейн с подогревом, тренажерный зал и спа-салон.

Предполагается, что здесь живут около 20 миллиардеров

Башня Регалия, £6 млн

Через два года после того, как Месси раскошелился на квартиру в башне Porsche Design Tower, он еще больше увеличил свое состояние, заплатив 6 миллионов фунтов стерлингов за более просторную собственность всего в нескольких шагах от первой.

В башне «Регалия» всего 39 квартир. Сообщается, что Месси купил весь девятый этаж – а это более 550 квадратов.

В квартире четыре спальни и несколько ванных комнат. Итальянский мрамор, изысканные породы дерева и винный холодильник, в котором может храниться тысяча бутылок.

В распоряжении жильцов шесть бассейнов, спа-салон, фитнес-центр, студия йоги, детская игровая комната, кухня, шеф-повара и бар с шампанским.

Стоимость аренды составляет 31 000 фунтов стерлингов в месяц.

Trump Royale, £800 000 за каждую квартиру

Также в «Столице прохлады», всего в нескольких шагах от башни «Регалия», находится Trump Royale.

О двух покупках Месси, которые он совершил в этом здании на 40-м и 43-м этажах, известно немного.

Но в нем есть все удобства пятизвездочного отеля. Однако в них меньше приватности – это означает, что они всегда покупались скорее как инвестиция.