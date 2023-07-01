Богатейший футболист планеты Лионель Месси владеет парком роскошных автомобилей.

Звезда «Интер Майами» занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира сразу после своего соперника Криштиану Роналду, который зарабатывает огромное состояние в «Аль-Наср».

Имея внушительный доход, Месси вполне ожидаемо ведет роскошный образ жизни и может позволить себе множество шикарных автомобилей.

Давайте узнаем, на каких машинах ездит легендарный аргентинец.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti | $36 млн

Самым дорогим автомобилем в гараже Месси, несомненно, является Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Лео купил его на аукционе, обойдя Криштиану Роналду.

Также известный как «гарцующая лошадь 1957 года», автомобиль оснащен 4,0-литровым безнаддувным двигателем V12 и может развивать максимальную скорость 300 км/ч.

Ferrari F430 Spyder | $164,490

Еще одна модель Ferrari в гараже Месси. Автомобиль оснащен 4,3-литровым двигателем Ferrari F136 E V8 мощностью 503 л.с.

Audi три авто | $231,790

Немецкий гигант Audi спонсировал «Барселону» до 2019 года, поэтому неудивительно, что, будучи бывшим игроком «сине-гранатовых», Месси владеет тремя автомобилями бренда: Audi RS6 стоимостью 108 000 долларов, Audi A7 стоимостью 69 200 долларов и Audi Q7 стоимостью 54 590 долларов.

Pagani Zonda Tricolore | $2 млн

Наряду с Ferrari 335 S Spider Scaglietti Месси владеет еще одним экзотическим итальянским спортивным автомобилем Pagani Zonda Tricolore edition. Автомобиль оснащен 7,3-литровым двигателем V12, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Mercedes SLS AMG | $642,490

Mercedes SLS AMG — еще один стильный автомобиль, принадлежащий Месси. Эта красавица Mercedes оснащена 6,2-литровым двигателем DOHC V8, который обеспечивает блестящую производительность. Это из самых красивых автомобилей в коллекции Лео.

Maserati Gran Turismo MC Stradale | $242,100

Месси часто можно увидеть на Maserati Gran Turismo MC Stradale, когда он находится у себя дома в Аргентине. У автомобиля 4,7-литровый двигатель V8 мощностью 444 л.с.

Range Rover два авто | $269,500

Range Rover — один из самых роскошных и дорогих внедорожников в мире, и неудивительно, что Месси является гордым владельцем двух моделей Range Rover — Range Rover Vogue стоимостью около 200 000 долларов и Range Rover Sport стоимостью 69 500 долларов.

Cadillac Escalade | $75,195

Месси купил этот восьмиместный Cadillac за 75 195 долларов. Это идеальный автомобиль для семьи из пяти человек. Cadillac Escalade оснащен двигателем V-8 мощностью 420 л.с., работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Lexus RX 450h и Mini Cooper | $66,533

Самые дешевые автомобили в коллекции Месси — Lexus RX 450h и Mini Cooper. Lexus обошелся аргентинцу примерно в 46 800 долларов, а Mini Cooper — в 19 733 долларов.