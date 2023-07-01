Криштиану Роналду недавно перебрался в Саудовскую Аравию, где выступает за «Аль-Наср». Футболист продолжает свою карьеру, но уже задумывается о том, что будет делать и где будет жить после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Многие издания утверждают, что большую часть времени после завершения карьеры Роналду будет проводить между Лиссабоном и Мадридом.

Футболист уже три года строит себе роскошный особняк в Лиссабоне. Но раздражение, связанное с планами Роналду в отношении нового дома, растет, соседи выражают свое недовольство внешними факторами, вызванными строительством.

«Дом строят третий год. Он такой большой, что похож на больницу», – заявил один сосед.

«Моя улица перекрыта уже несколько месяцев, мой сад полон пыли. Все из-за пирамиды фараона Роналду!», – жалуется другой сосед.

Согласно Daily Mail, первоначальная стоимость проекта должна была составить около 10 млн фунтов, но с тех пор она выросла 28 млн. Причины такого резкого увеличения связаны с тем, что здание гольф-клуба рядом с собственностью необходимо было переместить, поскольку Роналду пытался купить его, но ему это не удалось.