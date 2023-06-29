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Бывшая девушка легендарного бразильского футболиста Роналдо раскрыла проблему, которая преследует ее всю жизнь.

Мишель Умезу - культуристка и модель. У 41-летней женщины 213 тысяч подписчиков в соцсетях, где она регулярно делится снимками и историями с тренировок.

Умезу призналась, что испытывает неуверенность из-за своей внешности, а справиться с этим ей помогла поездка в Таиланд.

«Раньше я думала, что очень уродлива, но сегодня чувствую себя хорошо в любом наряде. Да, я понимаю, что старею, и красота уходит, но сейчас я увереннее, чем в 20 лет», - сказала Мишель.

Мишель добавила, что ей часто приходилось слышать насмешки из-за своего японского происхождения.

«Люди смеялись надо мной, потому что я японка. Они шутили. Странно, ведь в Японии меня считают иностранкой.

Здесь, в Рио, мало японцев. Я привлекаю много внимания. Меня всегда обзывают. После того, как я пожила в Таиланде, я освободилась от всяких стандартов, которые существуют только там, в Бразилии», - добавила она.

Мишель встречалась с Роналдо в 2004 году. После этих отношений она родила мальчика, утверждая, что бразилец - его отец.

Роналдо долго оспаривал отцовство, но после судебного разбирательства признал, что является отцом ребенка.