😡 «Меня всегда обзывали». Бывшая девушка Роналдо призналась, что испытывала проблемы в Бразилии из-за своей внешности. Ей помогла поездка в Таиланд
Рецепт
Бывшая девушка легендарного бразильского футболиста Роналдо раскрыла проблему, которая преследует ее всю жизнь.
Мишель Умезу - культуристка и модель. У 41-летней женщины 213 тысяч подписчиков в соцсетях, где она регулярно делится снимками и историями с тренировок.
Умезу призналась, что испытывает неуверенность из-за своей внешности, а справиться с этим ей помогла поездка в Таиланд.
«Раньше я думала, что очень уродлива, но сегодня чувствую себя хорошо в любом наряде. Да, я понимаю, что старею, и красота уходит, но сейчас я увереннее, чем в 20 лет», - сказала Мишель.
Мишель добавила, что ей часто приходилось слышать насмешки из-за своего японского происхождения.
«Люди смеялись надо мной, потому что я японка. Они шутили. Странно, ведь в Японии меня считают иностранкой.
Здесь, в Рио, мало японцев. Я привлекаю много внимания. Меня всегда обзывают. После того, как я пожила в Таиланде, я освободилась от всяких стандартов, которые существуют только там, в Бразилии», - добавила она.
Мишель встречалась с Роналдо в 2004 году. После этих отношений она родила мальчика, утверждая, что бразилец - его отец.
Роналдо долго оспаривал отцовство, но после судебного разбирательства признал, что является отцом ребенка.
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