Гаспачо
Блог

😡 «Меня всегда обзывали». Бывшая девушка Роналдо призналась, что испытывала проблемы в Бразилии из-за своей внешности. Ей помогла поездка в Таиланд

Клубы Клубы
Роналдо Роналдо
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Рецепт

Бывшая девушка легендарного бразильского футболиста Роналдо раскрыла проблему, которая преследует ее всю жизнь.

Мишель Умезу - культуристка и модель. У 41-летней женщины 213 тысяч подписчиков в соцсетях, где она регулярно делится снимками и историями с тренировок.

Умезу призналась, что испытывает неуверенность из-за своей внешности, а справиться с этим ей помогла поездка в Таиланд.

«Раньше я думала, что очень уродлива, но сегодня чувствую себя хорошо в любом наряде. Да, я понимаю, что старею, и красота уходит, но сейчас я увереннее, чем в 20 лет», - сказала Мишель.

Мишель добавила, что ей часто приходилось слышать насмешки из-за своего японского происхождения.

«Люди смеялись надо мной, потому что я японка. Они шутили. Странно, ведь в Японии меня считают иностранкой.

Здесь, в Рио, мало японцев. Я привлекаю много внимания. Меня всегда обзывают. После того, как я пожила в Таиланде, я освободилась от всяких стандартов, которые существуют только там, в Бразилии», - добавила она.

Мишель встречалась с Роналдо в 2004 году. После этих отношений она родила мальчика, утверждая, что бразилец - его отец.

Роналдо долго оспаривал отцовство, но после судебного разбирательства признал, что является отцом ребенка.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Galacticos
раньше я думала,что уродлива,но поездка в Тайланд помогла мне - теперь я очень симпатичный парень!)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ей там пришили кой-чего?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ответ ecopromo
или отрезали)
не путайте Таиланд с Израилем 😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий