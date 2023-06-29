Гаспачо
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В 2010 году ради рекламы бутс Роналду устроили гонку с Bugatti - и португалец обогнал самый мощный автомобиль в мире🔥🔥🔥

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Помогли нюансы правил, но все же.

Bugatti Veyron на тот момент был самым мощным дорожным автомобилем в мире - восьмилитровый двигатель (7993 см³) W16 с четырьмя турбинами развивал мощность в 1001 л. с.

Bugatti Veyron — Википедия

Ролик снимали для рекламы новой модели бутс от Nike. Правила гонки были такими - совместный старт, затем разворот и финиш на линии старта - именно это и помогло Роналду победить.

2 комментария

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Decard Show
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Как же велик Криштиану
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Дима Костылев
Только эта был 2007 год
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