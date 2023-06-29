Помогли нюансы правил, но все же.

Bugatti Veyron на тот момент был самым мощным дорожным автомобилем в мире - восьмилитровый двигатель (7993 см³) W16 с четырьмя турбинами развивал мощность в 1001 л. с.

Ролик снимали для рекламы новой модели бутс от Nike. Правила гонки были такими - совместный старт, затем разворот и финиш на линии старта - именно это и помогло Роналду победить.