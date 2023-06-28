«Быть агентом – это не работа для матери Мбаппе. У нее нет возможности действовать», – сказал RMC агент Ферлана Менди Ивэн Ле Ме. – «Есть реальность, нужно делать то, что ты умеешь. Я хотел бы сделать ресторан, но я не умею готовить, потому что мне это не нужно.

Есть «я забочусь о своем сыне», а есть «я предлагаю свои услуги 20, 30, 100 игрокам». Как агент, мы люди, которые занимаются сделками. Я убежден, что если бы у Килиана Мбаппе был агент во время переговоров с «Реалом» два года назад, он бы уже был там».

Мать Мбаппе Файза Ламари с ранних лет участвует в развитии карьеры Килиана и является его агентом, но Ле Ми не считает ее компетентной.

Сейчас Мбаппе – самый высокооплачиваемый игрок в Европе, и в этом году Килиан готовится получить бонус за лояльность «Парижу» в размере около 90 млн евро.

Независимо от того, что говорит агент Менди, мать Мбаппе, безусловно, нашла способ извлечь максимальную финансовую выгоду из таланта сына. Но с точки зрения развития карьеры, он вряд ли приблизился к завоеванию «Золотого мяча» или Лиги чемпионов.