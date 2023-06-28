Лучший футболист в истории.

Факт первый.

0 - именно столько клубы платили за переходы Лео на протяжении всей его карьеры. Ни один клуб не платил за трансфер Месси ни цента.

Факт второй.

Ни один футболист за всю историю этого вида спорта не завоевывал столько индивидуальных и командных наград.

Месси часто сравнивают с Марадоной, Пеле и даже Роналду, но на самом деле единственный его реальный конкурент в плане регалий - Герд Мюллер, которому не удавалось становиться лучшим игроком ЧМ.