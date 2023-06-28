Гаспачо
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2 малоизвестных факта о Месси, доказывающих его величие и уникальность🔥🔥🔥

Лионель Месси Лионель Месси
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Лучший футболист в истории.

Факт первый.

0 - именно столько клубы платили за переходы Лео на протяжении всей его карьеры. Ни один клуб не платил за трансфер Месси ни цента.

Факт второй.

Ни один футболист за всю историю этого вида спорта не завоевывал столько индивидуальных и командных наград.

Месси часто сравнивают с Марадоной, Пеле и даже Роналду, но на самом деле единственный его реальный конкурент в плане регалий - Герд Мюллер, которому не удавалось становиться лучшим игроком ЧМ.

4 комментария

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Али Магомедов
GOAT
+6
0
+6
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VERBLYUD
Лео выиграл все, даже на Олимпийских играх побеждал! Удивительно, как некоторые продолжают сравнивать его и роналду)
+4
0
+4
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davidoser
ГОАТ
+2
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+2
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Илья Мурашов
На самом деле, можно было остановиться на четвертом сравнении и не приплетать приз лучшему игроку ЧМ, потому что у Месси ЗМ, ЗБ и побед в ЛЧ больше.
0
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