После товарищеского матча сборных Сенегала и Бразилии Садьо Мане высказался о Винисиусе – самой яркой звезде «Реала» и своей национальной команды:

«Для меня Винисиус сейчас является игроком топ-3 в мире. Думаю, он сохранит этот уровень и выиграет «Золотой мяч» в будущем».

Справедливая похвала от Садьо – хотя с «ЗМ» нет никаких гарантий. Интересно, что Мане сказал это, будучи в футболке сборной Бразилии, которой он отгрузил два мяча.

В 2023-м Винисиус будет одним из главных претендентов на «Золотой мяч» – бразилец забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу в 55 матчах за мадридский «Реал» в прошедшем сезоне.