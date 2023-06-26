Японское телевидение - это нечто особенное.

Месси несколько раз появлялся на японском телевидении и выполнял всевозможные задания на утеху японской публике. Были и удары с лета на скорость и даже штрафные удары по воротам, которые защищал гигантский робот.

В 2015 году японцы попросили Лео, тогда выступавшего за «Барселону», перебить мяч через барьер, подвешенный в воздухе с помощью кранов.

Сначала планку установили на высоте 10 метров, затем 13, 15 и, наконец, 18 - Лео справился со всеми заданиями, а последний трюк даже повторил дважды, установив мировой рекорд. Особенно, конечно, доставляет эмоциональная реакция японцев на происходящее.