Гаспачо
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В 2015 году Месси принял участие в очень странном шоу на японском телевидении: аргентинец тогда установил мировой рекорд 🏆🏆🏆

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Японское телевидение - это нечто особенное.

Месси несколько раз появлялся на японском телевидении и выполнял всевозможные задания на утеху японской публике. Были и удары с лета на скорость и даже штрафные удары по воротам, которые защищал гигантский робот.

В 2015 году японцы попросили Лео, тогда выступавшего за «Барселону», перебить мяч через барьер, подвешенный в воздухе с помощью кранов.

Сначала планку установили на высоте 10 метров, затем 13, 15 и, наконец, 18 - Лео справился со всеми заданиями, а последний трюк даже повторил дважды, установив мировой рекорд. Особенно, конечно, доставляет эмоциональная реакция японцев на происходящее.

1 комментарий

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Hella black
Японские шоу ещё с 2000-х были немножко сумасшедшими,Замок Такеси останется в памяти на всегда 😅
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