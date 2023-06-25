Хотят увеличить вместимость стадиона, но есть нюанс.

Официального подтверждения того, что Лионель Месси уже стал игроком «Интер Майами», еще не было, однако клуб активно намекает на это. Сам игрок в последнем интервью сказал, что «пришло время отправиться в США, чтобы жить футболом по-другому и получать больше удовольствия».

Формально до 1 июля аргентинец все еще игрок «ПСЖ», после чего свободным агентом он отправится во Флориду, а окончательные детали будут уточнены.

Однако уже есть информация о том, когда Месси впервые официально наденет футболку клуба из Майами. По данным The Mirror, владелец команды Хорхе Мас подтвердил на частной встреча, что дебют легенды «Барселоны» запланирован на 21 июля. В групповом этапе Кубка «Интер» на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле примет мексиканский «Крус Азул».

Стадион вмещает всего 18 тысяч зрителей, но предполагается, что клуб хочет расширить его на 3 тысячи мест, чтобы удовлетворить огромный спрос. Вот только городская управа смотрит на это очень скептически. Тем временем цены на билеты уже запредельные. На сайтах перепродажи их можно достать не дешевле 20 тысяч долларов.

В интервью Miami Herald Хорхе Мас сообщил, что меры безопасности будут серьезно усилены, чтобы защитить Лео и его одноклубников:

«Очевидно, что безопасность будет усилена. Игроков будут привозить на автобусах, они будут проходить через туннель. Все эти протоколы безопасности готовы как здесь, так и для выездных игр. Не только для наших. Это будет обычным явлением, все мы были свидетелем, как перед чемпионатом мира Месси с Аргентиной были здесь. Я считаю, что мы хорошо тогда справились. Его сборная тренировалась перед вылетом в Доху у нас. Мы видели проявления некоторой мании Месси каждый день во время тренировок. Так что мы очень хорошо подготовились».

По разным данным, сумма контракта Месси и «Интера» составит от 125 до 150 млн долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым в лиге.