😬 Парень проиграл Fantasy-турнир и поплатился за это. Пришлось идти в ресторан с картонной Тэйлор Свифт
Неизвестный парень был замечен в ресторане с американской поп-звездой Тэйлор Свифт. Картонной...
В соцсетях завирусилась история, как можно поплатиться за поражение в футбольном Fantasy-турнире.
«Мы поспорили, что тот, кто финиширует последним в Fantasy, должен будет публично опозориться. Мы отправили его на свидание в ресторан с картонной девушкой», - сказано в подписи к фото.
А после потрясающего ужина пара отправилась в казино. «Она чувствует, что сыграет красная 22».
В соцсетях оценили спор парней.
💭 «Справедливо».
💭 «У нее даже есть меню, ахахаха».
💭 «Братишка понимает, что это его единственный способ встретиться с Тэйлор. Уважение».
💭 «Может быть, картонный Роналдо был не так уж и плох».
Главный участник действия позже зашел в соцсети, выложив короткое сообщение: «Какая ночь».
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