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😬 Парень проиграл Fantasy-турнир и поплатился за это. Пришлось идти в ресторан с картонной Тэйлор Свифт

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Неизвестный парень был замечен в ресторане с американской поп-звездой Тэйлор Свифт. Картонной...

В соцсетях завирусилась история, как можно поплатиться за поражение в футбольном Fantasy-турнире.

«Мы поспорили, что тот, кто финиширует последним в Fantasy, должен будет публично опозориться. Мы отправили его на свидание в ресторан с картонной девушкой», - сказано в подписи к фото.

А после потрясающего ужина пара отправилась в казино. «Она чувствует, что сыграет красная 22».

В соцсетях оценили спор парней.

💭 «Справедливо».

💭 «У нее даже есть меню, ахахаха».

💭 «Братишка понимает, что это его единственный способ встретиться с Тэйлор. Уважение».

💭 «Может быть, картонный Роналдо был не так уж и плох».

Главный участник действия позже зашел в соцсети, выложив короткое сообщение: «Какая ночь».

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