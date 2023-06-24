Неизвестный парень был замечен в ресторане с американской поп-звездой Тэйлор Свифт. Картонной...

В соцсетях завирусилась история, как можно поплатиться за поражение в футбольном Fantasy-турнире.

«Мы поспорили, что тот, кто финиширует последним в Fantasy, должен будет публично опозориться. Мы отправили его на свидание в ресторан с картонной девушкой», - сказано в подписи к фото.

А после потрясающего ужина пара отправилась в казино. «Она чувствует, что сыграет красная 22».

В соцсетях оценили спор парней.

💭 «Справедливо».

💭 «У нее даже есть меню, ахахаха».

💭 «Братишка понимает, что это его единственный способ встретиться с Тэйлор. Уважение».

💭 «Может быть, картонный Роналдо был не так уж и плох».

Главный участник действия позже зашел в соцсети, выложив короткое сообщение: «Какая ночь».