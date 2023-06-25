11 комментариев

Очередная точка в споре Лионель против Криштиану.

«Интер Майами» еще официально не представил Лионеля Месси, но уже несколько раз намекнул на то, что в скором времени все случится. Сегодня американцы поздравили игрока с днем рождения.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» решил не продлевать свой вояж с «ПСЖ». Окончательно отношения с французами были разрушены, когда игрок несанкционированно отправился в Саудовскую Аравию.

На протяжении всей карьеры Лионеля Месси постоянно сравнивали с Криштиану Роналду. Персональные фанаты есть как у первого, так и у второго, причем доказательства подаются таким образом, что вперед вырывается то аргентинец, то португалец. Однако статистика не врет.

Прямые сравнения двух игроков кажутся немного несправедливыми, так как у Роналду больше опыта − он старше.

На сайте MessivsRonaldo поступили умнее: они сопоставили статистику игроков по состоянию на 36 лет. Именно столько сегодня исполнилось Месси. Выяснилось, что именно он доминирует над своим конкурентом.

Несмотря на то, что к 36 годам Месси сыграл на 15 матчей меньше, чем Роналду, в его активе на 45 голов больше. Кроме того он отдал на 132 голевые передачи больше и сделал на один хет-трик больше.

Если обратить внимание на количество пенальти, то Роналду пробил их 160 раз и забил 134, тогда как у Месси их меньше − 108/139. Также аргентинец лидирует по количеству голов дальними ударами − 89 против 56.

Неудивительно, как сильно Криштиану превосходит форварда «Интер Майами» по голам головой − 130 против 26.

Ну что, точка в споре кто есть GOAT окончательно поставлена? Пишите в комментариях.