11 комментариев

Гаспачо
Блог

Сравнение статистики Месси и Роналду в день, когда им исполнилось 36 лет. Победитель довольно очевиден

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ювентус Ювентус
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
серия А Италия серия А Италия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Очередная точка в споре Лионель против Криштиану.

«Интер Майами» еще официально не представил Лионеля Месси, но уже несколько раз намекнул на то, что в скором времени все случится. Сегодня американцы поздравили игрока с днем рождения.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» решил не продлевать свой вояж с «ПСЖ». Окончательно отношения с французами были разрушены, когда игрок несанкционированно отправился в Саудовскую Аравию.

На протяжении всей карьеры Лионеля Месси постоянно сравнивали с Криштиану Роналду. Персональные фанаты есть как у первого, так и у второго, причем доказательства подаются таким образом, что вперед вырывается то аргентинец, то португалец. Однако статистика не врет.

Прямые сравнения двух игроков кажутся немного несправедливыми, так как у Роналду больше опыта − он старше.

На сайте MessivsRonaldo поступили умнее: они сопоставили статистику игроков по состоянию на 36 лет. Именно столько сегодня исполнилось Месси. Выяснилось, что именно он доминирует над своим конкурентом.

Несмотря на то, что к 36 годам Месси сыграл на 15 матчей меньше, чем Роналду, в его активе на 45 голов больше. Кроме того он отдал на 132 голевые передачи больше и сделал на один хет-трик больше.

Если обратить внимание на количество пенальти, то Роналду пробил их 160 раз и забил 134, тогда как у Месси их меньше − 108/139. Также аргентинец лидирует по количеству голов дальними ударами − 89 против 56.

Неудивительно, как сильно Криштиану превосходит форварда «Интер Майами» по голам головой − 130 против 26.

Ну что, точка в споре кто есть GOAT окончательно поставлена? Пишите в комментариях.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Роналду - искусственно-выведенный соперник Месси.
Месси на две головы лучше португальца, эта статистика только это подтверждает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Dre
А что там по ныркам?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilthyFrank
В любом случае они оба великие футболисты, но фаворит в их противостоянии очевиден! LM10
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Голы: 807-762

Единственный компонент, где собственно и была конкуренция со стороны криштика, и даже тут Месси все равно намного сильнее. Жаль даже немного портка. Хотя нет, не жаль. Замыкатели - это зло. Замыкатели-истерички - зло втройне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yusup Egemberdiyew
криво был зверь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
CR7 конечно не ровня LM10, но тем не менее он один из величайших футболистов в истории, человек труда и настоящий профессионал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Ответ Moscwow
Чемпионом Катара стал. Судя по фото с дня рождения, его детей до сих пор заставляют ходить в футболках Катара, отрабатывая декабрьский подарок
Аналитика - уровень бог 💪😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий