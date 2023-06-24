Месси – 36. Вот главные достижения в его карьере
Сегодня, когда Лионель Месси празднует свой 36-й день рождения, мы собрали пять его главных достижений.
7 «Золотых мячей»
Лео – единственный игрок, который выигрывал «ЗМ» семь раз, и в этом году он близок к восьмому. Кажется, это никто повторит.
6 «Золотых бутс»
Аргентинец также является единственным игроком, в шкафу которого шесть «Золотых бутс». Ну кто сможет так?
4 трофея Лиги чемпионов
С момента дебюта в первой команде «Барсы» в товарищеском матче против «Порту» в 2003-м Месси четыре раза помогал «Барсе» взять главный трофей Европы.
3 сына и замечательная жена
Семья важнее всего – она всегда поддерживает тебя. Можно с уверенностью сказать, что Лео нашел главный приз жизни.
1 Кубок мира
В 2022-м Лео вернул Кубок мира в Аргентину, выиграв ЧМ в Катаре. Для своей страны Месси сделал точно не меньше, чем Марадона.
- Чемпион Франции
- Кубок Мира в Катаре 🏆
- Золотой мяч Чемпионата Мира
- ФИФА The Best
- Лига 1
Что отмечают фанаты Роналду в этом сезоне :
- Месси выбыл из ЛЧ
- Месси отстранён из ПСЖ
- Роналду не уезжал из Европы в 35