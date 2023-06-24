Сегодня, когда Лионель Месси празднует свой 36-й день рождения, мы собрали пять его главных достижений.

7 «Золотых мячей»

Лео – единственный игрок, который выигрывал «ЗМ» семь раз, и в этом году он близок к восьмому. Кажется, это никто повторит.

6 «Золотых бутс»

Аргентинец также является единственным игроком, в шкафу которого шесть «Золотых бутс». Ну кто сможет так?

4 трофея Лиги чемпионов

С момента дебюта в первой команде «Барсы» в товарищеском матче против «Порту» в 2003-м Месси четыре раза помогал «Барсе» взять главный трофей Европы.

3 сына и замечательная жена

Семья важнее всего – она всегда поддерживает тебя. Можно с уверенностью сказать, что Лео нашел главный приз жизни.

1 Кубок мира

В 2022-м Лео вернул Кубок мира в Аргентину, выиграв ЧМ в Катаре. Для своей страны Месси сделал точно не меньше, чем Марадона.