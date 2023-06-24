Гаспачо
Блог

Месси – 36. Вот главные достижения в его карьере

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Сегодня, когда Лионель Месси празднует свой 36-й день рождения, мы собрали пять его главных достижений.

7 «Золотых мячей»

Лео – единственный игрок, который выигрывал «ЗМ» семь раз, и в этом году он близок к восьмому. Кажется, это никто повторит.

6 «Золотых бутс»

Аргентинец также является единственным игроком, в шкафу которого шесть «Золотых бутс». Ну кто сможет так?

4 трофея Лиги чемпионов

С момента дебюта в первой команде «Барсы» в товарищеском матче против «Порту» в 2003-м Месси четыре раза помогал «Барсе» взять главный трофей Европы.

3 сына и замечательная жена

Семья важнее всего – она всегда поддерживает тебя. Можно с уверенностью сказать, что Лео нашел главный приз жизни.

1 Кубок мира

В 2022-м Лео вернул Кубок мира в Аргентину, выиграв ЧМ в Катаре. Для своей страны Месси сделал точно не меньше, чем Марадона.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Что отмечают фанаты Месси в этом сезоне :
- Чемпион Франции
- Кубок Мира в Катаре 🏆
- Золотой мяч Чемпионата Мира
- ФИФА The Best
- Лига 1

Что отмечают фанаты Роналду в этом сезоне :
- Месси выбыл из ЛЧ
- Месси отстранён из ПСЖ
- Роналду не уезжал из Европы в 35
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий