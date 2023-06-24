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«Интер Майами» и Marvel готовят специальную форму для Месси: он сыграет в ней один раз

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Подписание контракта Лионеля Месси с «Интер Майами» продолжает обсуждаться во всем мире после того, как было подтверждено сотрудничество между командой из Флориды и издателем комиксов о супергероях Marvel для создания специальной футболки, которую аргентинская звезда наденет один раз.

В своем Twitter-аккаунте «Интер» сообщил о партнерстве с Marvel и Adidas.

«Вместе с отличным сотрудничеством появляются отличные футбольные майки. Следите за обновлениями ограниченного выпуска Adidas x Marvel x Inter Miami летом», — говорится в сообщении.

Когда Месси приедет в Майами?

Ожидается, что он прибудет в Майами в первой половине июля, после того как его контракт с французской командой официально истечет 30 июня.

Многочисленные сообщения прессы указывают на то, что дебют Месси за «Интер» состоится в пятницу, 21 июля, против «Круз Азул» в Кубке лиг (летний турнир между командами Liga MX и MLS) на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, Флорида.

1 комментарий

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LEO30_10
Что? Мстители с Месси сыграет один матч?
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