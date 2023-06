Подписание контракта Лионеля Месси с «Интер Майами» продолжает обсуждаться во всем мире после того, как было подтверждено сотрудничество между командой из Флориды и издателем комиксов о супергероях Marvel для создания специальной футболки, которую аргентинская звезда наденет один раз.

With great collabs come great soccer jerseys. Keep an eye out for the limited edition Adidas x Marvel x #InterMiamiCF drops throughout the summer.@adidasfootball x @Marvel x @MLS pic.twitter.com/upTCNWv44q