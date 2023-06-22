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«У меня был раскол с болельщиками». Месси рассказал о конфликте с фанатами «ПСЖ», и почему это было нормой

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В интервью каналу BeIN Sports Лионель Месси рассказал о своем пребывании в «ПСЖ» и, в частности, об отношениях с болельщиками:

«У меня был небольшой раскол с болельщиками. Понятно, что это не было моим намерением. Но такие вещи случались и с [Килианом] Мбаппе и Неймаром.

В любом случае, я храню хорошие воспоминания о тех, кто меня поддерживал. Поначалу все было здорово, я чувствовал огромный подъем. Но потом некоторые люди стали относиться ко мне по-другому – тем не менее, большинство поддерживало меня с самого первого дня».

Напомним, что аргентинца неоднократно освистывали французские ультрас за то, что он «делает недостаточно много» для успеха в Лиге чемпионов.

За два года на «Парк де Пренс» Месси забил 32 гола и отдал 35 результативных передач, а также завоевал три титула в составе «парижан».

Теперь, после перехода в «Интер Майами», в его карьере начинается новая глава. Нет сомнений, что местная публика будет относиться к Лео спокойнее.

Messi and Neymar booed by PSG fans after another Champions League meltdown: What next for the French club? | CNN

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