7 комментариев

Невероятная история о том, как Месси заказал чуррос в родном Росарио! Терпеливо ждал доставку и заставил плакать курьера
Испаноязычная пресса поделилась с читателями классной историей о семье Месси.
Лео успел сменить клубную прописку и сыграть товарищеский матч за сборную. Наконец нападающий получил возможность отдохнуть с близкими в родном Росарио. Одним жарким аргентинским днем семья Месси решила заказать чуррос – сладкую выпечку из заварного теста.
Из-за высокой загрузки местная закусочная, в которую позвонили родные Лионеля, не смогла принять заказ по телефону и попросила написать в WhatsApp. София, менеджер кафе, даже не подозревала, с кем переписывается в мессенджере. Позже девушка рассказала журналистам, что в тот день в их заведении было необычно много посетителей.
Семья Месси заказала три дюжины чуррос. После оплаты родне Лионеля прошлось еще немного подождать. Заказ доставлялся дольше обычного. Mundo Deportivo пишет, что с момента отправки последнего сообщения прошла 41 минута, тогда кто-то из окружения аргентинца, а может, и сам нападающий, тактично написал: «Извините, вы уже вышли?»
Заказ все же был доставлен. София, которая все еще не подозревала, с кем общалась в мессенджере, встретила вернувшегося с доставки курьера. 18-летний Хуан Пабло выглядел совершенно потрясенным. Позже девушка рассказала журналистам:
«Примерно через 45 минут вернулся курьер. Он дрожал и плакал, потому что не мог поверить в то, что с ним случилось. Он рассказал, что доставил чуррос в дом к Месси».
Удивленная София поспешила написать родным Лео извинения за долгую доставку. Девушка призналась, что не может сдержать эмоций. Она попросила прощения за неудобства и сказала, что сегодня чуррос могли получиться не такими вкусными, как обычно. София получила скромный ответ: «Они были очень хороши».
Еще более невероятной эта история покажется, если на нее посмотреть глазами молодого курьера. Представьте 18-летнего аргентинца, который работает в доставке, отправляется на очередной заказ, но внезапно понимает, что оказался в доме Лионеля Месси.
Пабло подъехал к загородному дому, который охраняли сотрудники службы безопасности и полиция. Один из служащих объяснил парню, как ему пройти к самому дому, тогда юноша в шутку сказал: «Хорошо, может, когда я доставлю этот заказ, вы расскажете мне, где находится дом чемпиона?» Охранник ответил: «Ты и так идешь в дом чемпиона».
Когда Хуан наконец преодолел путь через конвои охраны, у дома было много людей. Он позвонил по указанному номеру, к нему вышла Антонелла. Ошарашенный юноша попросил разрешения обнять девушку, Ракуццо не отказала.
Тут эмоции взяли верх! Хуан расплакался, успокаивать курьера пришлось маленькому Матео. Он подбежал к доставщику и спросил: «Дядя, что случилось?» А затем обнял Хуана.
Пабло рассказал, что увидел на заднем дворе самого Месси и спросил, можно ли сделать фото с кумиром всей Аргентины, но получил отказ. Лео помахал юноше рукой и поприветствовал его. Позже курьер признался, что этот день стал лучшим в его жизни.
Красивая история о невероятном везение и человечности героя миллионов.
Никогда не ел просто.
Затем смотрел, как он хромая переходит дорогу на светофоре)
На следующий день вечером оставил автограф на билете на матч.
Да ладно, если бы была пиар-хрень, рассказали бы как сам Месси вышел к курьеру, сфотался с ним и утер ему слёзки. А это обычный эпизод. Лео в Аргентине божество. А в какой-то степени и другие чемпионы тоже, Дибу и Ди Мария уж точно.