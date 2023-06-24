7 комментариев

Испаноязычная пресса поделилась с читателями классной историей о семье Месси.

Лео успел сменить клубную прописку и сыграть товарищеский матч за сборную. Наконец нападающий получил возможность отдохнуть с близкими в родном Росарио. Одним жарким аргентинским днем семья Месси решила заказать чуррос – сладкую выпечку из заварного теста.

Из-за высокой загрузки местная закусочная, в которую позвонили родные Лионеля, не смогла принять заказ по телефону и попросила написать в WhatsApp. София, менеджер кафе, даже не подозревала, с кем переписывается в мессенджере. Позже девушка рассказала журналистам, что в тот день в их заведении было необычно много посетителей.

Семья Месси заказала три дюжины чуррос. После оплаты родне Лионеля прошлось еще немного подождать. Заказ доставлялся дольше обычного. Mundo Deportivo пишет, что с момента отправки последнего сообщения прошла 41 минута, тогда кто-то из окружения аргентинца, а может, и сам нападающий, тактично написал: «Извините, вы уже вышли?»

Заказ все же был доставлен. София, которая все еще не подозревала, с кем общалась в мессенджере, встретила вернувшегося с доставки курьера. 18-летний Хуан Пабло выглядел совершенно потрясенным. Позже девушка рассказала журналистам:

«Примерно через 45 минут вернулся курьер. Он дрожал и плакал, потому что не мог поверить в то, что с ним случилось. Он рассказал, что доставил чуррос в дом к Месси».

Удивленная София поспешила написать родным Лео извинения за долгую доставку. Девушка призналась, что не может сдержать эмоций. Она попросила прощения за неудобства и сказала, что сегодня чуррос могли получиться не такими вкусными, как обычно. София получила скромный ответ: «Они были очень хороши».

Еще более невероятной эта история покажется, если на нее посмотреть глазами молодого курьера. Представьте 18-летнего аргентинца, который работает в доставке, отправляется на очередной заказ, но внезапно понимает, что оказался в доме Лионеля Месси.

Пабло подъехал к загородному дому, который охраняли сотрудники службы безопасности и полиция. Один из служащих объяснил парню, как ему пройти к самому дому, тогда юноша в шутку сказал: «Хорошо, может, когда я доставлю этот заказ, вы расскажете мне, где находится дом чемпиона?» Охранник ответил: «Ты и так идешь в дом чемпиона».

Когда Хуан наконец преодолел путь через конвои охраны, у дома было много людей. Он позвонил по указанному номеру, к нему вышла Антонелла. Ошарашенный юноша попросил разрешения обнять девушку, Ракуццо не отказала.

Тут эмоции взяли верх! Хуан расплакался, успокаивать курьера пришлось маленькому Матео. Он подбежал к доставщику и спросил: «Дядя, что случилось?» А затем обнял Хуана.

Пабло рассказал, что увидел на заднем дворе самого Месси и спросил, можно ли сделать фото с кумиром всей Аргентины, но получил отказ. Лео помахал юноше рукой и поприветствовал его. Позже курьер признался, что этот день стал лучшим в его жизни.

Красивая история о невероятном везение и человечности героя миллионов.