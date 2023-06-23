13 комментариев

Криштиану Роналду порадовал многочисленных поклонников фотографиями из отпуска, на которых запечатлена его девушка Джорджина Родригес и дети.

38-летний Роналду наслаждается отпуском на частной суперяхте, которая, как сообщается, стоит более 200 000 долларов в неделю.

Дебютировав за сборную Португалии в 2003 году, Роналду недавно стал первым футболистом, сыгравшим 200 матчей в международном футболе. Он провел знаковый матч против Исландии в отборочном матче Евро-2024 во вторник и также отметился голом.

Теперь Криштиану ушел в заслуженный отпуск, а с начала сезона в Саудовской Аравии его будет ждать встреча с такими игроками, как Хаким Зиеш, Рубен Невес, Н’Голо Канте и Карим Бензема.