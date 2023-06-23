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Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с семьей на роскошной яхте за 200 млн долларов в неделю

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду порадовал многочисленных поклонников фотографиями из отпуска, на которых запечатлена его девушка Джорджина Родригес и дети.

38-летний Роналду наслаждается отпуском на частной суперяхте, которая, как сообщается, стоит более 200 000 долларов в неделю.

Дебютировав за сборную Португалии в 2003 году, Роналду недавно стал первым футболистом, сыгравшим 200 матчей в международном футболе. Он провел знаковый матч против Исландии в отборочном матче Евро-2024 во вторник и также отметился голом.

Теперь Криштиану ушел в заслуженный отпуск, а с начала сезона в Саудовской Аравии его будет ждать встреча с такими игроками, как Хаким Зиеш, Рубен Невес, Н’Голо Канте и Карим Бензема.

13 комментариев

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Jovid Mirzoev
200000 тысяч но в заголовки как обычно специально миллион...
+16
-2
+14
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Петр Васильев
Ответ Jovid Mirzoev
200000 тысяч но в заголовки как обычно специально миллион...
так ты сам написал 200 млн...
+11
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Саркастичный Чел
на каждом фото напрягается чтобы кубики пресса показать)))
+7
-3
+4
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Артем Артем
Ответ Саркастичный Чел
на каждом фото напрягается чтобы кубики пресса показать)))
зависть плохое чувство)
+6
-2
+4
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VecchiaSignora
Разница между 200 млн и 200 тыс - в тысячу раз как бе) Вы определитесь
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Сикарио
Ответ Саркастичный Чел
на каждом фото напрягается чтобы кубики пресса показать)))
Ты напрягаешься, чтобы коммуналку заплатить))
+6
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Саркастичный Чел
Ответ Сикарио
Ты напрягаешься, чтобы коммуналку заплатить))
не совсем так, я напрягаюсь когда ее оплачиваю))
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Alex Manola
А кто-то за 250к на дно океана ныряет.
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roni11
200лямов в неделю...я поперхнулся, похоже на кликбейт
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Дмитрий00
А мог бы на неделю меньше отдохнуть, и на сэкономленные 200 млн Мбаппе себе купить
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Николай Козлов
Вот так за неделю спустит всю годовую зарплату.
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Саркастичный Чел
Ответ Артем Артем
зависть плохое чувство)
чему завидовать, были и у меня кубики когда-то, лучше при них мне не жилось)))
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