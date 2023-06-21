7 комментариев

«Завершен на 99%». «Барса» вот-вот подпишет Гюндогана – он уже прошел первую часть медобследования
Если не произойдет какого-либо резкого изменения обстоятельств, трансфер Илкая Гюндогана в «Барселону» завершен на 99%, по словам Маттео Моретто из Relevo.
Источник добавляет, что Гюндоган уже прошел первую часть медицинского обследования. Перед подписанием контракта с он пройдет заключительное обследование, но в Германии.
Дядя Гюндогана и его представители не были убеждены предложением «Манчестер Сити», Пеп Гвардиола также не был заинтересован в Илкае.
Ожидается, что немецкий полузащитник подпишет двухлетнее соглашение с «Барсой» с опцией на дополнительный сезон. Его зарплата составит 6 млн. евро за сезон.
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с другой стороны он выиграл всё. денег тоже кучу заработал. почему. бы нет