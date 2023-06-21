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«Завершен на 99%». «Барса» вот-вот подпишет Гюндогана – он уже прошел первую часть медобследования

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Если не произойдет какого-либо резкого изменения обстоятельств, трансфер Илкая Гюндогана в «Барселону» завершен на 99%, по словам Маттео Моретто из Relevo.

Источник добавляет, что Гюндоган уже прошел первую часть медицинского обследования. Перед подписанием контракта с он пройдет заключительное обследование, но в Германии.

Дядя Гюндогана и его представители не были убеждены предложением «Манчестер Сити», Пеп Гвардиола также не был заинтересован в Илкае.

Ожидается, что немецкий полузащитник подпишет двухлетнее соглашение с «Барсой» с опцией на дополнительный сезон. Его зарплата составит 6 млн. евро за сезон.

Мне очень нравится Барселона» — Гюндоган

7 комментариев

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Bazilic
Идеальный трансфер
Бесплатно взяли капитана Сити, который дополнит команду Хави
+11
0
+11
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Vladimir Berezin
Это конечно хорошо, но лучше давайте дождёмся официального объявления или хотя бы инсайда Фабрицио Романо) А то получится что мы рано радуемся (
+6
0
+6
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Bob Ganiev
поверить не могу.
с другой стороны он выиграл всё. денег тоже кучу заработал. почему. бы нет
+3
0
+3
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predMBAPPE
Хотели напугать Барсу Биллингемом, не ускритесь теперь сами)
+2
0
+2
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Bazilic
Ответ Vladimir Berezin
Это конечно хорошо, но лучше давайте дождёмся официального объявления или хотя бы инсайда Фабрицио Романо) А то получится что мы рано радуемся (
Романо написал
+2
0
+2
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инна витенберг
Не факт что он заиграет в Барселоне, пример тому Рафинья, Торес Кисие
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Vladimir Berezin
Ответ Bazilic
Романо написал
Спасибо за предупреждение)
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