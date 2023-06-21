Кварадона буксует в марта.

В матче квалификации Евро-2024 Шотландия под проливным дождем принимала сборную Грузии. Хозяева забили по голу в каждом из таймов прерывавшегося на полтора часа матча, а в дополнительное время на 94-й минуте шанс сквитать счет упустил Хвича Кварарцхелия - грузин не смог реализовать пенальти.

Стоит отметить, что этот одиннадцатиметровый — 10-я попытка Хвичи за карьеру. 6 раз грузин забивал и 4 раза промахивался. Причем, 3 промаха из 4 случились в период с февраля по июнь этого года.

21 февраля, Айнтрахт - Наполи (потащил Кевин Трапп)

18 апреля, Наполи - Милан (потащил Майк Меньян)

20 июня, Шотландия - Грузия (потащил Ангус Ганн)

Неудивительно, что «Наполи» под конец чемпионата передоверил удары с точки нигерийцу Осимхену, хотя Спаллетти изначально настаивал только на кандидатуре Кварацхелии.