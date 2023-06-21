Гаспачо
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Хвича снова не реализовал пенальти и не совершает результативных действий уже 16 матчей подряд во всех турнирах😱😱😱

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Кварадона буксует в марта.

В матче квалификации Евро-2024 Шотландия под проливным дождем принимала сборную Грузии. Хозяева забили по голу в каждом из таймов прерывавшегося на полтора часа матча, а в дополнительное время на 94-й минуте шанс сквитать счет упустил Хвича Кварарцхелия - грузин не смог реализовать пенальти.

Стоит отметить, что этот одиннадцатиметровый — 10-я попытка Хвичи за карьеру. 6 раз грузин забивал и 4 раза промахивался. Причем, 3 промаха из 4 случились в период с февраля по июнь этого года.

21 февраля, Айнтрахт - Наполи (потащил Кевин Трапп)

18 апреля, Наполи - Милан (потащил Майк Меньян)

20 июня, Шотландия - Грузия (потащил Ангус Ганн)

Неудивительно, что «Наполи» под конец чемпионата передоверил удары с точки нигерийцу Осимхену, хотя Спаллетти изначально настаивал только на кандидатуре Кварацхелии.

2 комментария

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Meshko1111
вот и закончился хвича, рядовой футболист. А все думали что звезда
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Tollie
кайфарику с ваххабитской бородкой фортуна вернула должок, и он откатился на свой истинный уровень. всё ожидаемо.

это уже не Кварадона, а Кваротелли или Кварини.
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