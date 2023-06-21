Гаспачо
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Перед матчем в Рейкьявике для Роналду устроили торжественную церемонию в честь 200-го матча за сборную🔥🔥🔥

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Абсолютный рекорд.

На матч квалификации Евро-2024 против Исландии 38-летний форвард вышел в стартовом составе, а на 89-й минуте даже забил победный гол - единственный в матче.

Роналду принадлежит рекорд по количеству игр на уровне сборных. Перед матчем прошла торжественная церемония, посвященная этому событию, на которой Роналду вручили сертификат книги рекордов Гиннесса.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малайзийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Напомним, что Криштиану также принадлежит рекорд по голам за сборные (122).

1 комментарий

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Decard Show
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