Куча плюшек для Лео.

Итак, вот на что согласился Лионель, согласившись на переход в США.

Месси получит 150 миллионов долларов за время своего пребывания в МЛС.

Срок контракта: 2,5 года плюс опцион на один год.

Полная зарплата: 50-60 миллионов долларов за сезон.

Дополнительные отчисления: Месси будет получать процентную долю дохода от Apple, Adidas, Fanatics.

Кроме того, Месси станет совладельцем франшизы «Интер Майами» после того, как закончит играть.

Ожидается, что Лео дебютирует за «Интер Майами» 21 июля. Команда МЛС надеется, что к тому времени в их команде появится Серджи Бускетс .