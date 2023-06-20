Гаспачо
Блог

50 миллионов долларов в год, отчисления от Apple и многое другое: раскрыты подробности контракта Месси с «Интер Майами»

Клубы Клубы
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Куча плюшек для Лео.

50 миллионов долларов в год, акции Apple и многое другое: раскрыта полная информация о сделке Месси с MLS

Итак, вот на что согласился Лионель, согласившись на переход в США.

Месси получит 150 миллионов долларов за время своего пребывания в МЛС.

Срок контракта: 2,5 года плюс опцион на один год.

Полная зарплата: 50-60 миллионов долларов за сезон.

Дополнительные отчисления: Месси будет получать процентную долю дохода от Apple, Adidas, Fanatics.

Кроме того, Месси станет совладельцем франшизы «Интер Майами» после того, как закончит играть.

Ожидается, что Лео дебютирует за «Интер Майами» 21 июля. Команда МЛС надеется, что к тому времени в их команде появится Серджи Бускетс .

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aya
Всяко интереснее, чем «пылить» в Саудовской Аравии, да и климат поприятнее))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дженнифер Коннелли
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а тем временем суперзвезда и лучший футболист в истории футбола Криштиану Роналду зарабатывает 200 миллионов долларов за один год! А наш Лео за три года 150млн!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Контракт достойный одного из лучших футболистов планеты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий