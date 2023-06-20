Гаспачо
Блог

Месси отписался от своего нового клуба в соцсетях😱😱😱 Все из-за комментария под постом с Криштиану Роналду и Томом Брэди

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Том Брэди Том Брэди
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Странное решение аргентинца.

Вот с чего все началось - болельщики откопали пост аж от марта 2022 года - тогда в гости к «МЮ» и Роналду приехал известный игрок в американский футбол, один из самых титулованных игроков этого вида спорта - Том Брэди.

Под этим постом от имени аккаунта «Интер Майами» поставлен комментария с двумя GOAT.

Вроде бы ничего смертельного, но вскоре выяснилось, что Лео отписался от своего нового клуба в инстаграме! Небольшая проверка подтвердила этот факт.

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Levis501
Следующая новость спортс.ру. «В кадр попал шкаф Месси, в нем пиджак на вешалке висел криво. А раньше на этом месте вообще была рубашка»
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Подобная ситуация с Роналду:
Та что же такое, что за нарцисс, самовлюбленный фрукт, обидели девочку
Ситуация с Месси:
Новость высосана из пальца, Месси и не был на него подписан, правильно сделал, goat
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sLp
Сезон закончился, матчей нет-время интересных новостей)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алёшка Беленок
Обиженная,двух смайликов не ему поставили,вот делааааа….поднимайте совет страны,людей на митинги с плакатами «не обижайся» и тогда месси подпишется обратно и наступит мир во всем мире🤣
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чистый лист
Есть доказательство что Месси изначально был подписан на Интер? Боже мой телепаты со спортс уже определили, из-за чего Лео якобы отписался от Интера. Из-за прошлогоднего поста🤣. Вы что, нас за даунов держите? Кстати некоторые уже поверили.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Месси как бы не подписывался на Интер Майами)))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Костылев
Так он не был же подписан! Игроки всегда подписываются, когда официально представляют игрока =)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Толстюк
А его уже представили официально? Я что-то упустил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Так он и не был подписан)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Арапханов
100% он даже не был подписан. Сколько подобных новостей уже видел про Месси и Роналду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Это сейчас такой уровень Спортса? Ожидание - новости по трансферам МЮ, Реала, Барсы и т.д., обзоры матчей и т.п. Реальность - "Месси отписался от своего нового клуба в соцсетях😱😱😱 Все из-за комментария под постом с Криштиану Роналду и Томом Брэди"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий