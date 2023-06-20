15 комментариев

Странное решение аргентинца.

Вот с чего все началось - болельщики откопали пост аж от марта 2022 года - тогда в гости к «МЮ» и Роналду приехал известный игрок в американский футбол, один из самых титулованных игроков этого вида спорта - Том Брэди.

Под этим постом от имени аккаунта «Интер Майами» поставлен комментария с двумя GOAT.

Вроде бы ничего смертельного, но вскоре выяснилось, что Лео отписался от своего нового клуба в инстаграме! Небольшая проверка подтвердила этот факт.