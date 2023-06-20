15 комментариев

Месси отписался от своего нового клуба в соцсетях😱😱😱 Все из-за комментария под постом с Криштиану Роналду и Томом Брэди
Странное решение аргентинца.
Вот с чего все началось - болельщики откопали пост аж от марта 2022 года - тогда в гости к «МЮ» и Роналду приехал известный игрок в американский футбол, один из самых титулованных игроков этого вида спорта - Том Брэди.
Под этим постом от имени аккаунта «Интер Майами» поставлен комментария с двумя GOAT.
Вроде бы ничего смертельного, но вскоре выяснилось, что Лео отписался от своего нового клуба в инстаграме! Небольшая проверка подтвердила этот факт.
Та что же такое, что за нарцисс, самовлюбленный фрукт, обидели девочку
Ситуация с Месси:
Новость высосана из пальца, Месси и не был на него подписан, правильно сделал, goat