Гаспачо
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Фанаты Роналду захейтили Месси: все дело в реакции на выбежавшего на поле фаната😱😱😱

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Похоже, все по делу.

Болельщики в социальных сетях обратили внимание на то, как по-разному Лионель Месси и Криштиану Роналду отреагировали на инциденты с выбегавшими на поле болельщиками.

Во время недавнего товарищеского матча со сборной Австралии в Китае на поле появился местный фанат в футболке Месси, которому сам Лео был не слишком рад.

А вот реакция Роналду на болельщика, который мало того, что обнял португальца, так еще и поднял его над землей.

Рон, тем не менее, отреагировал максимально радужно. Как бы не заставили теперь Месси извиняться перед китайцем🤷🏼‍♂️

1 комментарий

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