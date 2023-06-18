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Лео Месси: «Я всего добился в футболе. Ничего не осталось»

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«Я добился всего в футболе. Ничего не осталось», — сказал Лео Месси в свежем интервью beIN Sports, которое выйдет 24 июня.

Это может стать одним из самых громких заявлений Месси, которые он когда-либо говорил. Он имеет полное право говорить об этом после добавления Кубка мира в свою копилку трофеев.

35-летний футболист в настоящее время является самым титулованным игроком в истории наряду с Дани Алвесом.

Приняв решение перейти в «Интер Майами» вместо «Барселоны», аргентинец дал понять, что хотел бы играть «без давления» в последние годы своей карьеры. 

1 комментарий

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СД18
А как же чемпионат СА, без него нельзя говорить, что выиграл ВСЁ))))
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