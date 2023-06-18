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Стример IShowSpeed ​​наконец-то встретился с Роналду: обнялся, сфотографировался и сделал «Siuuu»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Известны стример и главный фан Криштиану Роналду в мире IShowSpeed наконец-то смог встретиться со своим кумиром.

Встреча между Спидом и Роналду была долгожданным моментом, наполненным огромным волнением как для самого стримера, так и для его чат-сообщества. 

Во время встречи блогер попросил Роналду вместе сделать фирменное празднование португальца:

1 комментарий

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Rule1
Хотя бы так Рыгалдыч пытается держаться на плаву ! То подставные болельщики выбегают наиполезнейшее за бабки 🤑. Теперь очередь дошла и до этого парня,игрой-то никак не выделяется Португал7
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