Стример IShowSpeed наконец-то встретился с Роналду: обнялся, сфотографировался и сделал «Siuuu»
Известны стример и главный фан Криштиану Роналду в мире IShowSpeed наконец-то смог встретиться со своим кумиром.
Встреча между Спидом и Роналду была долгожданным моментом, наполненным огромным волнением как для самого стримера, так и для его чат-сообщества.
Во время встречи блогер попросил Роналду вместе сделать фирменное празднование португальца:
IShowSpeed finally met Ronaldo pic.twitter.com/z6hkhjGlYA— Dexerto (@Dexerto) June 17, 2023
i met him ronaldo🇵🇹 pic.twitter.com/4k5Ch22zZ9— Speed⭐️ (@ishowspeedsui) June 17, 2023
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