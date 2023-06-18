Известны стример и главный фан Криштиану Роналду в мире IShowSpeed наконец-то смог встретиться со своим кумиром.

Встреча между Спидом и Роналду была долгожданным моментом, наполненным огромным волнением как для самого стримера, так и для его чат-сообщества.

Во время встречи блогер попросил Роналду вместе сделать фирменное празднование португальца: