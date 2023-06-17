10 комментариев

Лисандро Мартинес высоко оценил талант своего партнера по сборной Аргентины – Месси.

Защитник «Манчестер Юнайтед» похвалил Лионеля за его выступление на победном для команды Скалони чемпионате мира. Также Лисандро назвал капитана сборной лучшим игроком в истории футбола.

Слова Мартинеса передает Secta Deportiva:

«Лео провел потрясающий чемпионат мира! Я видел его игру, видел, что он вытворяет на поле. Нет никакого смысла его с кем-то сравнивать. Он не просто лучший игрок в мире, он лучший игрок в истории футбола, это несомненно. Он остается номером один все эти годы. Он истинный пример».

В товарищеском матче против сборной Австралии Месси забил гол, ставший самым быстрым мячом в карьере Лео. Аргентина в той встрече победила со счетом 2:0.

Даже Игорь Климов не сказал бы лучше, чем Лисандро.