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«Он не просто лучший в мире, он лучший в истории»: игрок «Юнайтед» осыпал Месси комплиментами

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Лисандро Мартинес высоко оценил талант своего партнера по сборной Аргентины – Месси.

Защитник «Манчестер Юнайтед» похвалил Лионеля за его выступление на победном для команды Скалони чемпионате мира. Также Лисандро назвал капитана сборной лучшим игроком в истории футбола.

Слова Мартинеса передает Secta Deportiva:

«Лео провел потрясающий чемпионат мира! Я видел его игру, видел, что он вытворяет на поле. Нет никакого смысла его с кем-то сравнивать. Он не просто лучший игрок в мире, он лучший игрок в истории футбола, это несомненно. Он остается номером один все эти годы. Он истинный пример».

В товарищеском матче против сборной Австралии Месси забил гол, ставший самым быстрым мячом в карьере Лео. Аргентина в той встрече победила со счетом 2:0.

Даже Игорь Климов не сказал бы лучше, чем Лисандро.

10 комментариев

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Caterina
Ответ Фруктовый роналду
Если мы сравним пеле и месси по статистике то пеле лучше.Там просто секта которая поклоняеться ему.Марадона намного лучше играл чем месси.Куда красивей играл хоть и забил меньше чем месси по определенным причинам
"Марадона намного лучше играл чем месси"
уровень аналитики - фруктовое пюре)
+4
-1
+3
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Caterina
Лича фигни не скажет. Надеюсь, и из Гарначо выбьет его кришнаитскую дурь.
+1
-1
0
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кто-то
Месси 800+ голов 350+ ассистов - невероятно! Это подтверждает, что Лео - величайший футболист в истории
0
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0
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Фруктовый роналду
Ответ Caterina
"Марадона намного лучше играл чем месси" уровень аналитики - фруктовое пюре)
Фактос есть фактос живи с этим
+2
-2
0
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Фруктовый роналду
Ответ Фруктовый роналду
Фактос есть фактос живи с этим
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Фруктовый роналду
Ответ Фруктовый роналду
Комментарий удален модератором
Почему вы не удаляете комменты фанов месси а фанатов криша сразу блокируете а ?
+1
-1
0
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Caterina
Ответ Великолепная Семёрка
молодой и адекватный Гарначо знает кого выбирать! Это Криштиану Роналду! Смелый пацанчик! Живи с этим
Ничего, Лича ему неокрепшиее мозги вправит. Если уже не вправил. Недаром он его как папу слушается, по собственному признанию))
Кстати, а ты чего такой бледный? Плюсов еще не прикупил?
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