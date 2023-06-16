Здесь Криштиану пока вне конкуренции.

Нападающий сборной Аргентины открыл счет в товарищеском матче против Австралии (2:0). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Это самый быстрый гол в карьере Лионеля. Ранее его лучшим показателем был мяч в ворота «Челси» в 2018 году – тогда ему потребовалось 2 минуты и 7 секунд.

Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.

А вот у Роналду есть забитые мячи на всех минутах матча, но на 1-й лишь один.