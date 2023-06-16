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В матче с Австралией Месси забил и приблизился к абсолютному рекорду Роналду⚽️⚽️⚽️

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Здесь Криштиану пока вне конкуренции.

Нападающий сборной Аргентины открыл счет в товарищеском матче против Австралии (2:0). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Это самый быстрый гол в карьере Лионеля. Ранее его лучшим показателем был мяч в ворота «Челси» в 2018 году – тогда ему потребовалось 2 минуты и 7 секунд.

Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.

А вот у Роналду есть забитые мячи на всех минутах матча, но на 1-й лишь один.

5 комментариев

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TravenS
Суарес, Ибрагимович... Федотов снова проявил свои дилетантские наклонности
+2
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Hella black
Австралийцам Леопольд положил породистого ! Как обычно двоих-троих убрал,и не берущимся закинул,как рукой 🔥
+1
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Greatest Of All Time
А Суарес???? или пиарить 🎄 из Аль Насра в моде???
Суарес тоже забил во всех минутах.
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