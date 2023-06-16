Все остались живы.

Накануне сборная Аргентины уверенно обыграла команду Австралии 2:0, а один из мячей забил Лионель Месси.

Радость его болельщиков была несколько «омрачено» инцидентом на трибунах - там появился болельщик в футболке в футболке «Аль-Насра» с фамилией Роналду на спине. Все бы ничего, но он еще и исполнил фирменное Siuuu на глазах возмущенных фанатов Лео.