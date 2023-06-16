Гаспачо
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Самый смелый болельщик в мире: пришел на матч Аргентины в футболке Роналду и исполнил Siuuu перед фанатами Месси😱😱😱

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Все остались живы.

Накануне сборная Аргентины уверенно обыграла команду Австралии 2:0, а один из мячей забил Лионель Месси.

Радость его болельщиков была несколько «омрачено» инцидентом на трибунах - там появился болельщик в футболке в футболке «Аль-Насра» с фамилией Роналду на спине. Все бы ничего, но он еще и исполнил фирменное Siuuu на глазах возмущенных фанатов Лео.

2 комментария

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уличный иуда
Похоже на ситуацию, когда все зебры белые в черную полоску, а ты черный в белую
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