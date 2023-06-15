Здесь с Кришем сложно конкурировать.

До новости о переходе Лео у клуба из Майами было около миллиона подписчиков, сейчас их количество дошло до 8 миллионов. С таким результатом «Интер Майами» занимает 5-е место в списке самых популярных команд США - впереди только клубы НБА «Голден Стэйт» (30 миллионов), «ЛА Лэйкерс» (23 миллиона), «Кливленд» (16 миллионов) и «Чикаго» ( 10 миллионов).

Но до результатов Роналду пока далеко.

У клуба португальского нападающего подписчиков почти в 2 раза больше, сборная Аргентины Месси тоже не дотягивает до «Аль-Насра» - у нее чуть больше 12 миллионов подписчиков.