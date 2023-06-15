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Благодаря Месси число подписчиков «Интер Майами» выросло в 8 раз, но ему все равно далеко до результатов Роналду

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Здесь с Кришем сложно конкурировать.

The Times: Месси перейдет в «Интер Майами» летом 2023 года

До новости о переходе Лео у клуба из Майами было около миллиона подписчиков, сейчас их количество дошло до 8 миллионов. С таким результатом «Интер Майами» занимает 5-е место в списке самых популярных команд США - впереди только клубы НБА «Голден Стэйт» (30 миллионов), «ЛА Лэйкерс» (23 миллиона), «Кливленд» (16 миллионов) и «Чикаго» ( 10 миллионов).

Но до результатов Роналду пока далеко.

У клуба португальского нападающего подписчиков почти в 2 раза больше, сборная Аргентины Месси тоже не дотягивает до «Аль-Насра» - у нее чуть больше 12 миллионов подписчиков.

6 комментариев

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Ligalaiz
У одного подписчики и пустыня

У другого титул ЧМ и хиповый американский пляж
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cektor
так месси еще не выставил фотку себе в инсту
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Илья Мурашов
Тоже мне сравнение. Роналду почти полгода в СА, а Месси даже 10 дней не прошло, как игрок Интера. Даже если никогда не обгонит Аль-Наср, Месси чемпион мира, а не соцсетей.
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Oleg
Ответ Илья Мурашов
Тоже мне сравнение. Роналду почти полгода в СА, а Месси даже 10 дней не прошло, как игрок Интера. Даже если никогда не обгонит Аль-Наср, Месси чемпион мира, а не соцсетей.
Месси еще даже не перешел а подписоты 8,2 ляма.
Посмотрим что будет когда Лео объявят)
Думаю там подписки кратно возрастут.
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Oleg
Месси еще даже не перешел)
А кринж из аль насры столько подписоты за пол года собрал.
Дайте ЧЕМПИОНУ МИРА Лионелю Андресу Месси хотя бы одеть форму Интер Майами и посмотрим что будет)
Напомню: Самые залайканные посты в соц.сетях принадлежат Лео:
Пост с Кубком Мира - 75 миллионов
Пост с Кубком Мира в постели - 58 миллионов

Никто даже не близко.
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