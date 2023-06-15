Благодаря Месси число подписчиков «Интер Майами» выросло в 8 раз, но ему все равно далеко до результатов Роналду
Здесь с Кришем сложно конкурировать.
До новости о переходе Лео у клуба из Майами было около миллиона подписчиков, сейчас их количество дошло до 8 миллионов. С таким результатом «Интер Майами» занимает 5-е место в списке самых популярных команд США - впереди только клубы НБА «Голден Стэйт» (30 миллионов), «ЛА Лэйкерс» (23 миллиона), «Кливленд» (16 миллионов) и «Чикаго» ( 10 миллионов).
Но до результатов Роналду пока далеко.
У клуба португальского нападающего подписчиков почти в 2 раза больше, сборная Аргентины Месси тоже не дотягивает до «Аль-Насра» - у нее чуть больше 12 миллионов подписчиков.
У другого титул ЧМ и хиповый американский пляж
Посмотрим что будет когда Лео объявят)
Думаю там подписки кратно возрастут.
А кринж из аль насры столько подписоты за пол года собрал.
Дайте ЧЕМПИОНУ МИРА Лионелю Андресу Месси хотя бы одеть форму Интер Майами и посмотрим что будет)
Напомню: Самые залайканные посты в соц.сетях принадлежат Лео:
Пост с Кубком Мира - 75 миллионов
Пост с Кубком Мира в постели - 58 миллионов
Никто даже не близко.