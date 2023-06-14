Скромняга не попал и в «Аль-Хилаль».

Мечта многих болельщиков «Челси» заработать на трансфере Ромелу Лукаку потерпела полный крах.

По словам журналиста Foot Mercato Санти Ауны, в Саудовской Аравии, отказались от приглашения бельгийца, узнав, на какую зарплату он рассчитывает.

«Аль-Хилаль» предложил Лукаку €20 млн в год, но форвард «Челси» отказался, потребовав €90 млн.

«Аль-Хилаль» был готов подписать футболиста сразу на постоянной основе, но теперь клуб сосредоточен на поиске другого нападающего.

Получается, что Лукаку слишком дорогой для саудовского чемпионата? Вау.

По слухам, «Интер» рассматривает вариант с новой арендой игрока, но у клуба есть проблемы с отсутствием свободных денег на зарплату бельгийца.