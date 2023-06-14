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😳 Ромелу Лукаку - первый футболист, который не по карману саудовскому футболу. Бельгиец хотел получать в 4 раза больше, чем Азар в «Реале» 🤯

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Скромняга не попал и в «Аль-Хилаль».

Мечта многих болельщиков «Челси» заработать на трансфере Ромелу Лукаку потерпела полный крах.

По словам журналиста Foot Mercato Санти Ауны, в Саудовской Аравии, отказались от приглашения бельгийца, узнав, на какую зарплату он рассчитывает.

«Аль-Хилаль» предложил Лукаку €20 млн в год, но форвард «Челси» отказался, потребовав €90 млн.

Saudi club ends Lukaku pursuit after he tells them he wants €90m/year (reliability: 4 stars)

«Аль-Хилаль» был готов подписать футболиста сразу на постоянной основе, но теперь клуб сосредоточен на поиске другого нападающего.

Получается, что Лукаку слишком дорогой для саудовского чемпионата? Вау.

По слухам, «Интер» рассматривает вариант с новой арендой игрока, но у клуба есть проблемы с отсутствием свободных денег на зарплату бельгийца.

6 комментариев

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Dani Schestov
Можно купить Интер, потом Лукаку, потом отправить его в аренду
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+9
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moldfan
Лукаку просто думает, что он игрок одного мастшаба с Бенземой и Азаром. Азар столько получает, потому-что его покупали в статусе одного из самых лучших, зрелищных и стабильных топ игроков Европы. Лукаку даже одной из этих ачивок никогда не было.
+5
-1
+4
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Fortunabetinsider
Сломал систему гонораром.
+2
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+2
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Кайрат Кырбасов
Самая дорогая туша, получается?
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UnforgivenX2
Ответ M. Shinoda
Лукаку просто искренне любит Интер. Он оценил всю бухгалтерию клуба и посчитал, что с такой зарплатой он сможет помочь в будущем, выплатив все долги. Настоящий интерист!
он принадлежит Челси
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