Только начало?

«Интер Майами» подписал Лионеля Месси, а «Реал Мадрид» объявил о трансфере Джуда Беллингема из «Боруссии Дортмунд» за €103 млн. Какого было фанатам «Барселоны»?

Давайте узнаем.

💭 KamoMathabela: «Наши главные соперники из Мадрида, только что купили Джуда Беллингема за 100 млн, в то время как моя любимая «Барса» не смогла гарантировать регистрацию Месси».

💭 Kwanda20030480: «Реал Мадрид» объявил о контракте с Беллингемом, в то время как мы объявили о переподписании Роберто».

💭 NyameBa_PK: «Реал Мадрид купил Джуда Беллингема настоящими деньгами, а «Барса» изо всех сил пытается подписать бесплатного старика».

💭 NyameBa_PK: «Полузащитники «Реала»: Камавинга (20), Тчуамени (23) и Джуд Беллингем (19). А «Барса» хочет Бернарду (28), Гюндогана (32) и Киммиха (28). Вот вам и разница».

💭 Chava_snr: «Зашел в интернет, чтобы увидеть, как «Реал Мадрид», объявил о приобретении Джуда Беллингема 😭😭😭».

💭 indian_inosuke: «Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Вальверде и Винисиус. Полузащита и вингеры «Мадрида» подготовлены на следующие 10 лет. Выглядит устрашающе».